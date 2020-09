Image: The Pokemon Company / Kotaku

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être évoqué. Je ne joue pas à une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en apprendre davantage sur les créatures qu’il contient. Alors, voici un autre Pokémon! C’est Ariados!

Détails du purrloin

Type: foncé

Taille moyenne: 1 ’04 «

Poids moyen: 22,3 lb

Premier ajouté dans la génération V

Internet contient principalement deux choses: des chats et des personnes en colère. Les gens lisent des histoires et des forums remplis de commentateurs en colère, puis regardent des vidéos de chatons mignons pour se calmer suffisamment pour pouvoir revenir en arrière et lire plus d’histoires, ce qui recommence alors le cycle. Donc Purrloin est essentiellement Internet sous la forme d’un Pokémon.

Selon Bulbapedia, Purrloin est amusé à provoquer de la frustration. Comment cela cause-t-il de la frustration? Il vole simplement les affaires des gens. Pas très malin. Cela me rappelle ces chaînes de « farces » de Youtube qui font des choses terribles aux gens, puis crient « Prank !! » à la fin. Cependant, même lorsque Purrloin est pris en flagrant délit de vol ou de faire quelque chose de terrible, il est rarement puni car il a l’air extrêmement mignon. Le monde entier de Pokemon est rempli de boutons, semble-t-il.

Capture d’écran: The Pokemon Company

Parfois, Purrloin utilisera cette jolie façade pour se rapprocher des gens, puis les attaquer avec ses griffes acérées. Ajoutant une blessure par insulte, il rit alors de sa victime alors qu’il se tient sur deux jambes et s’éloigne. Il ne dit pas cela dans aucune entrée Pokedex, mais je suppose qu’il s’éloigne en retournant sa victime d’une main et en publiant sur l’incident sur Twitter de l’autre main. «Je viens de foutre en l’air ce mec et de prendre ses clés de voiture! #TeamCat #CATATTACK «

Je tiens également à souligner que ce chat n’est même pas si mignon. Cela a l’air bizarre et alien. Si je voyais ce chat dans le monde réel, je serais dérangé et confus. S’il essayait de me voler, je supposerais que c’était une sorte de monstre ou de sorcier qui change de forme et je lui donnerais un coup de pied. Ce serait une erreur, je comprends, et je me ferais griffer le cul vraiment bien. Mais pour être clair, à aucun moment de cette rencontre je ne trouverais ce morceau de merde violet mignon.

Fan Art préféré

Maintenant, c’est un minou mignon! Je pouvais facilement me voir laisser ce chat s’en tirer avec deux ou même trois meurtres. Probablement pas quatre … probablement.

Faits aléatoires

Purrloin est le seul Pokémon avec un état de base de 281. Je n’avais pas réalisé jusqu’à aujourd’hui que le purloin est une façon sophistiquée de dire « voler ». C’est l’un des noms les plus intelligents que j’ai vus dans Pokemon.Selon une entrée Pokedex sur Bulbapedia, ce chat Pokemon a une rivalité avec Nickit, un Pokémon ressemblant à un renard qui vole aussi. Aucun honneur parmi les voleurs.

Meilleur commentaire de la semaine dernière

Je suis plus horrifié par le fait que c’est une araignée de trois pieds de haut que par le fait que c’est un peu plus sadique. Les araignées et soignées et amicales quand elles mangent des mouches et des moustiques. Significativement moins amicaux et plus cauchemardesques quand ils ont juste la bonne taille pour dévorer les tout-petits humains. –Zap Rowsdower

Vous voyez, j’ai mentalement bloqué l’idée d’une araignée géante rampant et dévorant les gens. Et puis vous allez publier ce commentaire et maintenant je suis assis dans mon bureau effrayé et à peu près sûr que ce n’est qu’un oreiller sous cette couverture sur mon canapé …

Précédemment sur Voici un autre Pokémon …

Voici un autre Pokémon est un regard hebdomadaire sur un Pokémon et à quel point il est étrange, dérangeant, idiot ou cool et pourquoi. Attrapez de nouvelles entrées chaque week-end et cliquez ici pour voir tous les Pokémon passés que nous avons couverts.