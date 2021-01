Avant de publier Puyo Puyo Tetris 2, SEGA a annoncé que le jeu serait mis à jour au fil des mois avec un nouveau contenu sous forme de personnages, de modes de jeu et plus encore. Heureusement, et malgré le fait qu’ils n’ont pas dit de périodicité pour ces mises à jour gratuites, nous n’avons pas eu à attendre longtemps pour que notre console dise qu’il y a une mise à jour disponible pour le titre.

Puyo Puyo Tetris 2 sera beaucoup plus rapide avec l’arrivée de Sonic

Comme vous le lisez. Le hérisson le plus célèbre du monde, désolé Espinete, a cessé de courir un peu après le Dr Eggman et a décidé de faire une halte à Puyo Puyo Tetris 2. Avec lui, les nouvelles suivantes:

Quatre nouveaux personnages ajoutés: Sonic Lidelle Ms. Accord Principe Ocean Un nouveau mode de combat de boss en ligne. Jusqu’à quatre joueurs peuvent coopérer pour vaincre des boss dans des batailles avec le but de gagner beaucoup de cartes d’objets uniques et une expérience énorme. Nouvelles cartes d’objet: Barrier Rings Spiked Iron Ball De nombreux nouveaux avatars pour le profil du joueur. Nouvelle musique de fond pour les jeux: «Tropical Resort – Acte 1» (de la saga Sonic the Hedgehog) «Lidelle’s Earnest Wish (thème de Lidelle)» «Ms. Leçon d’Accord (thème de Mme Accord) «Dignité du prince (thème de Prince Ocean)»

Comme première mise à jour gratuite, pas mal du tout, non? Espérons que SEGA dira à quelle fréquence ils arriveront et combien il y en aura, mais pour l’instant nous devrons attendre et voir avec quoi et quand ils nous surprendront. Nous vous laissons avec une vidéo qui montre toutes les actualités dont nous avons parlé:

