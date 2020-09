Lors de la Nintendo Direct Mini: Partner Showcase en août, il a été annoncé Puyo Puyo Tetris 2ainsi que sa date de sortie, le 8 décembre. Maintenant SEGA a publié un nouvelle bande-annonce en collaboration avec Alexey Pajitnov, créateur de Tetris, pour nous montrer le Mode aventure de la suite au crossover puzzle. Cette fois, les mondes de Puyo Puyo et de Tetris ont été unis grâce à un être puissant et mystérieux connu sous le nom de parasite dimensionnel. Ringo, Tee et leurs anciens et nouveaux amis devront se réunir pour sauver le monde et le libérer ainsi que ses habitants de la sombre corruption. Ce mode aventure incorpore un carte de sélection de niveau qui relie les différentes phases de l’aventure, batailles de compétences où pratiquer et affiner les styles avant de passer au mode de jeu du même nom, et multitude de déblocables, à partir de capacités spéciales et d’options pour le mode Bataille de compétences comme de nouveaux personnages, fonds d’écran, étapes bonus et plus encore.

Que pensez-vous du mode aventure de Puyo Puyo Tetris 2? Si vous souhaitez déjà que le crossover SEGA arrive le 8 décembre, il peut désormais être réservé dans plusieurs établissements avec un prix de vente conseillé de 40 €. Vous pouvez également profiter de son aventure originale, ou l’essayer avec la démo disponible dans l’eShop. Pour finir, nous vous laissons la bande-annonce du mode Aventure que vous pourrez voir par vous-même. Comme toujours, n’oubliez pas de nous laisser vos impressions dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux. À plus!

Bande-annonce du mode aventure de Puyo Puyo Tetris 2

