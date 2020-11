Je pense que dans la rare année où nous sommes, nous avons déjà vu trop de crossovers fous pour nous mettre la main à la tête. Mais dans le “lointain” 2017, les choses étaient très différentes et quand on a annoncé que les Tetriminos allaient rencontrer les Puyos dans un crossover, il n’y avait pas quelques personnes qui ne voyaient aucun sens à ce croisement de franchises. Et pourtant, le jeu est sorti et a prouvé par lui-même que faire correspondre les blocs carrés avec les globes oculaires était une idée géniale et amusante. En tant que jeu Tetris, il était bon et complet, en tant que jeu Puyo Puyo, il était bon et complet et en tant que jeu de société, c’était l’un de ceux que vous vouliez toujours avoir sous la main au cas où vous rentreriez chez vous, du moins quand vous le pouviez. Et puis de nulle part il a été annoncé Puyo Puyo Tetris 2: le match de puzzle ultime lors du Partner Showcase à la fin du mois d’août et sûrement plus d’un s’est demandé si une nouvelle livraison était nécessaire. J’ai pu jouer pendant quelques heures et bien qu’il soit trop tôt pour donner des conclusions, mais pour l’instant ce sont mes premières impressions entre des morceaux de Tetris et de Puyos.

Curling la boucle

Il est difficile de parler beaucoup de Puyo Puyo Tetris 2 sans entrer dans une analyse approfondie. À première vue, cela semble plus similaire. Le menu est très similaire à la première partie, les modes semblent les mêmes, mais dès le premier instant, il y a de petites choses qui attirent l’attention. Pour commencer, contrairement à la première tranche, c’est traduit en espagnol, suivant la nouvelle coutume SEGA en matière de distribution de leurs titres. Cette traduction, impeccable d’ailleurs, bénéficie avant tout du Mode aventure. L’histoire qui vise une fois de plus à mélanger les personnages classiques de la franchise Puyo Puyo, (si vous n’êtes pas des habitués de la saga, vous n’avez pas une idée de la quantité de fond qu’elle a derrière), avec les personnages qui représentent Tetris qui sont ils ont inventé la dernière fois. Et pour l’instant, les choses vont bien, avec le danger interdimensionnel typique qui menace de rapprocher les deux mondes. Au moins pendant les premiers niveaux, les dialogues et les situations ne semblent pas être du genre qui resteront gravés dans notre mémoire, mais ils se rencontrent sans aucun doute pour nous faire faire un écran après l’autre en essayant non seulement de le surmonter, mais aussi de relever les différents défis qu’ils ont. . A cette occasion, une carte a également été conçue pour lui que l’on avance entre les différentes confrontations et les détours de l’histoire principale.

Ce dont je peux parler, ce sont les modes de jeu. Avez-vous aimé un mode particulier du premier opus? Détendez-vous, ils sont tous de retour. Des batailles multijoueurs jusqu’à quatre personnes simples, à ceux qui utilisent des objets, en passant évidemment par ceux qui alternent Tetriminos et Puyos ou ceux qui les rejoignent directement. Mais avec eux, de nouveaux font également leurs débuts. Et parmi eux, celui qui se démarque ci-dessus et qui vient directement des nouveautés du mode aventure: Batailles en vedette. Associer Tetris et Puyo Puyo, c’est bien, les deux sont un succès au Japon, mais savez-vous quel genre est également un succès? Les RPG. Oui, je sais parfaitement à quel point ça a l’air fou de parler de mélanger Puyos et Tetriminos avec Éléments RPG, mais c’est comme ça. Dans ces combats, il n’est pas perdu si les jetons atteignent le haut de l’écran, mais lorsque notre barre de vie est complètement vidée après avoir reçu de nombreuses attaques ennemies. Et les dégâts que nous recevons, que nous infligeons et que nous pouvons supporter, sont déterminés par les trois membres que nous avons dans notre équipe, chacun avec leurs statistiques et une attaque spéciale que nous pouvons utiliser au milieu du jeu au prix de dépenser une barre magique qui il se recharge en fonction d’un autre attribut.

Voulez-vous plus d’éléments RPG? Calme, il y en a. Les personnages progressent plus vous les utilisez, améliorant leurs statistiques. Et si cela ne suffisait pas nous pouvons équiper des cartes d’objets que nous collectons en mode aventure pour améliorer notre équipe, qui pour couronner le tout ont différents niveaux de rareté affectés par les statistiques qu’ils donnent. Était-il nécessaire autant de complications pour un seul mode? Probablement pas, mais je vous assure que cela avec des amis et / ou en mode en ligne ça donnera un peu plus de profondeur à tout le gameplay. Il est trop tôt pour dire si ce mode réussira ou non, mais pour le moment, j’apprécie le fait que je doive réfléchir aux personnages à assembler pour que les compétences fonctionnent pour moi et quel objet je les équipe.

Voir également

Puyo Puyo Tetris 2 évolue favorablement

Le premier contact avec Puyo Puyo Tetris 2 laisse, sans aucun doute, un bon goût en bouche. Tout indique quoi les fans du premier opus (et les non-fans) vont en profiter plus que le jeu précédent car il y a absolument tous les modes et contenus ici aussi, parsemés de nouvelles fonctionnalités qui ajoutent plus de saveur à ce mélange particulier des rois des jeux de puzzle compétitifs. Maintenant, si vous voulez bien m’excuser, je vais continuer à essayer d’apprendre à fabriquer des chaînes Puyos, auxquelles les condamnés me résistent encore.

Chez NextN on ne justifie pas le recours à la violence pour comprendre les choses

Nous avons réalisé ces tirages de Puyo Puyo Tetris 2 grâce à un code numérique fourni par Koch Media

en relation