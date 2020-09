Sony Interactive Entertainment

Tout le monde a voulu savoir quand pré-commander la PS5 et combien cela coûterait. Il y a des rumeurs selon lesquelles le coût de la console de nouvelle génération a été abaissé en réponse à la Xbox Series X, mais j’espère que nous aurons une confirmation du prix ce soir. Les gens demandent quand est l’événement PS5 Showcase le 16 septembre, et vous découvrirez ici son heure de début pour les zones PDT, EST et BST.

Il y a quelques jours, il y avait une rumeur selon laquelle les prévisions PlayStation 5 avaient été réduites de quatre millions en raison de problèmes de puce, mais Sony aurait déclaré qu’il n’avait pas changé le numéro de production. C’est apparemment une bonne nouvelle pour tous ceux qui transpirent pour obtenir la machine de nouvelle génération dès le premier jour.

Mais, avant que quiconque puisse transpirer pour vaincre la ruée des acheteurs potentiels, nous devons d’abord connaître le prix et quand nous pouvons pré-commander. Et ci-dessous, vous découvrirez l’heure de début de l’événement PS5 Showcase le 16 septembre dans les zones PDT, EST et BST.

Rumeurs de vitrine PS5

Les rumeurs concernant l’événement PS5 Showcase le 16 septembre incluent la révélation de Final Fantasy 16.

D’autres rumeurs et prédictions pour l’événement PS5 Showcase incluent Factions for The Last Of Us Part 2, et – bien sûr – beaucoup espèrent voir le redémarrage de Silent Hill.

Tout ce qui précède est une spéculation et n’est pas confirmé par Sony, alors ne traitez pas leurs apparitions comme de l’évangile.

Selon le blog PlayStation, ce que Sony prévoit officiellement de montrer, ce sont les titres PlayStation 5 qui arriveront au lancement et au-delà.

Cela suggère que nous verrons plus de Spider-Man Miles Morales, Godfall et probablement Ratchet et Clank malgré son apparition à la Gamescom.

Horizon Forbidden West est au mieux spéculatif, mais j’espère que nous en verrons un peu plus pour aiguiser notre appétit pour la suite de 2021.

Mais, plus important encore, nous espérons que l’événement Showcase se terminera par une annonce de prix et une date de précommande, car Dieu sait que nous avons attendu assez longtemps.

Quelle est l’heure de début de l’événement PS5 Showcase?

L’heure de début de l’événement PS5 Showcase le 16 septembre est 13h00 PDT.

Cela signifie que l’événement PS5 Showcase commencera également à 16h00 HNE et 21h00 BST le même jour.

En ce qui concerne la durée de la projection, sa durée serait de 40 minutes.

Sony devrait avoir suffisamment de temps pour nous épater avec un gameplay, des bandes-annonces et – espérons-le – des révélations incroyables.

Mais, bien sûr, nous voulons tous que la vitrine se termine par une révélation du prix et une date de précommande de la même manière que Sony a révélé à quoi ressemblait réellement la PS5.

Vous pouvez regarder la vitrine en direct sur YouTube ou Twitch.