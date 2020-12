Electronic Arts offre 1,2 milliard de dollars pour acheter les auteurs de DiRT et d’autres séries à succès.

Quelques semaines à peine après que Take Two ait été confirmé prêt à acheter auprès de Codemasters, Sky News rapporte qu’un nouveau concurrent est entré en scène avec une meilleure offre pour la société responsable du récent DiRT 5. Pour l’instant, il n’y a pas de détails officiels, mais on suppose que Arts électroniques Elle rendra aujourd’hui l’offre publique, dépassant le chiffre d’environ 840 millions d’euros (725 millions de livres) avec lequel Take Two a sollicité l’accord ces dernières semaines.

On suppose que Take Two ne fera pas de contre-offre pour Codemasters“Il n’est pas clair que Take Two, dont la valeur marchande est environ la moitié de celle d’EA, va répondre par un contre-offre“, vous pouvez lire dans l’histoire de Sky News, faisant référence à des sources de l’industrie du jeu vidéo. Si cette opération était menée à bien, ce serait un sérieux revers pour l’éditeur de la série GTA parmi d’autres marques à succès, qui il y a à peine quelques semaines a célébré l’arrivée précoce de Codemasters. “Ils ont une histoire renommée en tant que créateurs de certaines des sagas de course les plus appréciées et les plus réussies sur le plan commercial. croissance à long terme », a déclaré Strauss Zelnick, PDG de Take Two.

L’offre de Take-Two a été soulevée comme un combinaison de liquidités et d’actionsPar conséquent, sa valeur réelle fluctue en fonction de la valeur marchande de Take Two à New York. Toujours attentifs aux informations publiées par Sky News, certains actionnaires de Codemasters ne seraient pas très satisfaits de cette offre. Au moment de la rédaction de la nouvelle, la société britannique a refusé de commenter la question.

Si l’engagement d’EA envers Codemasters est confirmé, le géant du divertissement élargirait son capital humain avec l’une des équipes les plus importantes du genre de conduite, rejoignant ainsi d’autres études telles que Jeux de critères (Burnout) ou Jeux de fantômes (Need for Speed ​​Heat) entre autres. Une partie intéressante de l’accord avec Codemasters, que ce soit finalement pour EA ou Take Two, concerne leurs licences, car au-delà des jeux de course, la société britannique est également propriétaire de la série d’action militaire vétéran Operation Flashpoint née de entre les mains de Bohemia Interactive, qui n’a pas reçu de nouveau jeu depuis près de dix ans.

