Genres: Fantaisie | Pointer et cliquerDéveloppeur: MojikenPlates-formes: PC | Nintendo Switch | Xbox One | Textes PlayStation 4: Voix espagnoles: — Date de sortie solo: 22 septembre 2020 PEGI: À déterminer

Quand le passé était là | Toge Productions

Les titres indépendants ont une magie incroyable lorsqu’il s’agit de nous transporter et de nous émerveiller de manières multiples et variées. Par conséquent, il est vraiment important de pouvoir garantir aux joueurs une histoire et un gameplay sans égal, quelque chose de très bien soigné dans Quand le passé était autour.

C’est un beau travail dans lequel on nous présente une aventure de Pointer et cliquer d’énigmes qui parlent d’amour. Bien sûr, ce n’est pas le seul sujet, mais il nous montrera également le dépassement, la perte et même les joies et les peines qui découlent de ce sujet.

Nous avons rencontré L’histoire d’Eda, une jeune femme qui a actuellement la vingtaine et qui, comme toute personne de son âge, se sent perdue. Bien qu’il ne trouve pas le chemin de ses rêves ou le voyage pour trouver l’amour, son chemin se croise avec Owl, qui parvient à lui montrer quelque chose de totalement nouveau.

C’est donc un travail unique capable de nous faire rêver, de dévoiler quelque chose de totalement fascinant et inattendu. Sans aucun doute, un travail plein d’éléments qui en font quelque chose de fort et qui garantissent que les joueurs peuvent profiter d’une proposition totalement inégalée.