Tout au plus, nous aurons une date ou une bêta tout au long de l’année, en attendant aussi Diablo 4.

Au cours des dernières années, les fans de jeux d’action RPG ont été plus qu’heureux avec Path of Exile, qui a suivi le titanique Diablo 3 sans accroc. L’équipe de Jeux de grinding Gear a annoncé il y a longtemps que le monde de Wraeclast recevrait un lifting radical avec Path of Exile 2, il n’est donc pas surprenant qu’il soit maintenant dans le collimateur de beaucoup. Cependant, il semble que nous devrons attendre un peu plus longtemps que nous ne le souhaiterions pour essayer, et la pandémie va considérablement entraver un possible lancement en 2021.

Le portail PC Gamer comprend le rapport d’un entretien téléphonique avec les auteurs du jeu, où le président Chris Wilson reconnaît les difficultés de développement rencontrées par le studio australien: “Nous avons eu des difficultés avec le contrats internationaux car les frontières néo-zélandaises sont fermées, ce qui a un peu affecté la croissance de notre équipe de création de ressources. “A défaut d’amener le développement au rythme souhaité, ils se contenteront d’effectuer le plus de travail possible tout au long de l’année avec dans l’espoir de fixer une date de départ avant l’année prochaine, ajoute-t-il.

Nous devrions avoir une date de sortie fin 2021 Interrogé directement, Wilson reconnaît que Path of Exile 2 sera probablement publié à un moment donné dans le 2022, alors ses disciples devront s’armer de patience. À titre d’illustration, l’exécutif mentionne que le télétravail est l’une des raisons qui ont poussé les plus petits retards de certaines extensions, mais si vous gardez le jeu à jour, vous saurez très bien que ce n’est pas une situation catastrophique pour les fans.

La prochaine étape pour PoE est l’extension Echoes of the Atlas, qui arrive à la mi-janvier avec de nouveaux environnements, boss et petits teasers pour la suite. Il y a quelques mois, nous vous signalions que la bêta de PoE 2 n’arriverait qu’en 2021: il s’agit maintenant de voir si nous devrons nous contenter des quatre extensions programmées, ou si nous pouvons également avoir ce premier contact avec la deuxième partie.

