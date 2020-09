League of Legends est l’un des jeux les plus populaires sur le marché et beaucoup de gens se demandent la date de fin du classement de la saison 10. Cependant, loin de la date de fin de la saison 10, beaucoup de gens veulent savoir: quand Samira sort-elle dans League of Legends? Vous trouverez ici toutes ses capacités ainsi qu’une date de sortie pour quand elle arrivera.

Elle est la 151e championne de League of Legends, et son arrivée a été informée par les notes de mise à jour 10.19. Ces notes de mise à jour révèlent que les fans ont également le championnat Leblanc à espérer dans un proche avenir, il y a donc beaucoup à prévoir pour les fans.

Mais, avant que LeBlanc à la peau rose et aux cheveux violets n’arrive, vous découvrirez ci-dessous quand Samira sortira dans League of Legends.

Capacités de League of Legends Samira

Les capacités de Samira dans League of Legends sont Flair, Blade Whirl, Wild Rush et Inferno Trigger.

En tant que tireuse de Desert Rose avec un cache-œil, Samira utilise des armes à feu et une épée dans League of Legends, et vous pouvez trouver un aperçu de chacune de ses capacités ci-dessous:

Passif – Daredevil Impulse

L’enchaînement des capacités non répétitives (et des attaques de base) augmente la note de style de Samira d’une lettre, du rang «E» à «S». Chaque niveau de style lui donne une vitesse de déplacement supplémentaire. Samira peut également endommager les ennemis à distance avec ses armes ou avec son épée au corps à corps; ce dernier infligeant des dégâts magiques supplémentaires.

Samira peut également jongler avec des ennemis dont le mouvement est altéré par ses alliés dans les airs, prolongeant ainsi le déplacement.

Q – Flair

Samira tire directement sur ses ennemis lorsqu’elle est à distance avec ses armes. Les ennemis à portée de mêlée seront à la place endommagés par un coup de son épée.

W – Tourbillon de lame

Samira coupe la zone autour d’elle avec son épée, endommageant deux fois les ennemis à proximité et détruisant tous les missiles ennemis dans la zone au moment du lancement et qui pénètrent dans la zone après coup.

E – Ruée vers sauvage

Samira traverse un ennemi ou un allié, infligeant des dégâts magiques à tous les ennemis traversés et gagnant en vitesse d’attaque supplémentaire pendant une durée. Les éliminations de champions ennemis réinitialisent le temps de recharge de Wild Rush. R – Inferno Trigger

Samira déchaîne un torrent de tirs de ses armes, attaquant sauvagement tous les ennemis autour d’elle 10 fois sur une durée. Chaque tir inflige des dégâts physiques, applique un vol de vie et peut frapper de manière critique.

Samira ne peut lancer Inferno Trigger que si sa note de style actuelle est à «S» (la note maximale).

Ces descriptions de ses capacités proviennent du site Web de League of Legends.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

@LeagueOfLegends c’est le 21 septembre mais je ne peux toujours pas jouer à Samira, de quoi s’agit-il? – AlanMasterSweEt (@AlanMasterSweEt) 21 septembre 2020

Quand Samira sort-elle dans League of Legends?

La date de sortie de Samira dans League of Legends est le 21 septembre.

Aucune heure de sortie n’a été partagée pour le moment où Samira sortira dans League of Legends, mais elle devrait arriver aujourd’hui.

Beaucoup de gens deviennent anxieux sur Twitter et demandent donc où se trouve le pirate Desert Rose.

Aucune réponse n’a été donnée par Riot Games, mais – selon les notes de patch 10.19 – elle devrait arriver aujourd’hui.