La Playstation 5 a commencé sa phase de réservation à partir de la semaine précédente. Bien que la disponibilité ait été un désastre complet dans le monde entier, Sony a promis de mettre bientôt plus d’unités disponibles pour les magasins. Fait intéressant, à la surprise du début de la prévente, de nombreuses personnes l’ont réservée même sans savoir ce que contient la boîte. Mais ne t’inquiète pas ici Nous détaillons chacun des articles que vous trouverez dans l’emballage.

La console sera publiée en deux versions, l’édition standard et l’édition numérique. Il est important de souligner que les performances techniques des deux sont exactement les mêmes; la seule différence est que l’édition numérique n’intègre pas le lecteur de disque Blu-Ray 4K, vous dépendez donc totalement du format numérique et du stockage SSD interne de 825 Go. Sony différenciera les deux variantes avec une boîte de couleur différente, comme vous pouvez le voir dans l’image qui dirige cette publication. Vous le trouverez dans sa boîte:

Console PlayStation 5 (édition standard ou édition numérique).

Manette sans fil DualSense.

Câble HDMI.

Cordon d’alimentation.

Câble USB-C pour recharger le contrôleur.

Base pour placer la console.

Copie pré-installée de la salle de jeux d’Astro.

Manuel d’instructions.

N’oubliez pas que la PlayStation 5 sera disponible sur 12 novembre aux États-Unis et au Mexique, tandis que Il arrivera en Europe une semaine plus tard, le 19 novembre. Au Mexique, il sera au prix de 11 499 $ (numérique) et 13 999 $ (standard). En Espagne, il peut être le vôtre pour 399 euros (numérique) et 499 euros (standard).

Spécifications PS5

La PlayStation 5 intégrera un processeur AMD personnalisé Zen 2 8 cœurs avec fréquence d’horloge variable jusqu’à 3,5 Ghz. De son côté, le GPU à l’architecture RDNA 2 promet jusqu’à 36 unités de calcul à 2,23 Ghz et 10.28 Téraflops. La RAM est GDDR6 de 16 GB avec une bande passante de 448 Go / s. Enfin, le système de stockage SSD est 825 Go avec des vitesses de transfert de 5,5 Go / s (données non compressées) et 8-9 Go / s (données compressées).