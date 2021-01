Les débuts dans le titre Facepunch Studios peuvent être très difficiles.

La vérité est qu’en Espagne et dans les pays hispanophones, l’un des jeux à la mode en ce moment c’est Rust. Le jeu vidéo d’action de survie en monde ouvert par Studios Facepunch a eu un incroyable pic de popularité grâce au fait que les principaux streamers espagnols (comme TheGrefg, El Rubius ou Ibai) jouent tous sur le même serveur, Egoland. Cela a fait grandir l’intérêt pour le jeu.

Comme c’est arrivé à Among Us, et comme cela est arrivé à d’autres jeux pour diverses raisons, Rust vit une nouvelle vie. Si vous faites partie de ceux qui veulent tenter votre chance dans le vaste et cruel monde du jeu pour la première fois, cela vous donnera probablement le vertige, car il est toujours quelque chose de compliqué lancez-vous dans ces titres qui offrent tant de possibilités et pas beaucoup d’explications.

Il est vrai que tout d’abord la bonne chose serait que vous pratiquerez sur un serveur dans lequel il y a du respect pour les nouveaux joueurs, car il y en a qui sont utilisés comme apprentissage, avant de se lancer dans PVP. Dans Rust on commence nu et avec une pierre, et si on démarre directement sur un serveur où il y a beaucoup d’hostilité, ça peut être fait très difficile à progresser.

Nous voulions vous donner six conseils pour que le début dans Rust ne devienne pas si difficile pour vous et que vous vous concentriez dans les premières heures de jeu sur le fondamental pour ne pas rendre l’expérience frustrante. Nous vous recommandons également de suivre les tutoriels, car le jeu vidéo vous expliquera les mécanismes clés à jouer. Vous ne connaissez pas le titre et vous ne savez pas s’il vous intéresse? Vous pouvez vous rappeler notre analyse.

Que faire lors du démarrage d’un jeu

Trouvez-vous un petit coin

La première chose à faire est de trouver un endroit pour commencer votre vie. Il n’est pas nécessaire qu’il soit près de l’endroit où vous êtes apparu pour la première fois. Les endroits les plus isolés et les forêts les plus épaisses sont un bon endroit. Une fois sur place, mettez le sac de couchage qui est essentiel à la fabrication et une boîte pour garder les matériaux. Bien sûr, pendant que vous le trouvez, collectez du bois et d’autres ressources de base pour commencer votre existence du bon pied, ce qui nous amène au point suivant.

La meilleure défense est … une arme

Il est important que vous puissiez bientôt vous fabriquer une hache et une pioche pour collecter de meilleures ressources, et plus rapidement. Un arc, des flèches et une lance en bois (que vous pouvez également lancer) sont également fortement recommandés. Il est important que vous soyez armé car ils peuvent vous attaquer et au moins vous aurez quelque chose pour vous défendre. Au fait, soyez très prudent avec les animaux sauvages.

Mangez, buvez et surveillez vos besoins

Rust est un jeu de survie et en tant que tel, les dangers sont divers. Non seulement vous devrez être conscient des animaux, des autres joueurs, ou même de la température corporelle ou des radiations: vous pouvez également mourir de soif et de faim. Il est important que vous collectiez au début toute nourriture que vous trouvez et que vous buviez de l’eau, pour couvrir les besoins. Nous vous recommandons de vous procurer des graines petit à petit et de faire un jardin lorsque votre base commence à pousser. Plus tard, il sera essentiel de cuisiner régulièrement et de toujours surveiller l’état du personnage.

La première maison

Bien que vous ayez besoin d’une quantité importante de matériaux, la première construction est essentielle, afin d’être plus sûr et de commencer à ranger vos affaires. Bien sûr, mettez le sac de couchage depuis le début à l’intérieur (si vous n’en avez pas pour un lit …) et n’oubliez pas de mettre un cadenas. Il sera également important que vous vous procuriez les matériaux nécessaires pour fabriquer vous-même un four pour fabriquer du métal.

À la recherche du trésor

Une fois que vous serez mieux établi et que vous vous sentirez en confiance, il sera important d’aller au-delà de votre base. Ceci est essentiel car vous pouvez obtenir un butin intéressant sur toute la carte. Vous trouverez également des recettes pour pouvoir construire de nouveaux objets et des équipements uniques. Au fait, n’oubliez pas qu’il y a des magasins à acheter.

Ce qu’il ne faut pas faire lors du démarrage d’un jeu

Cache toi

Nous vous l’avons dit au début, mais nous insistons encore. Les lieux ouverts sont mauvais, ne soyez pas à proximité de routes ou de chemins «naturels» pour aller d’un point clé à un autre. Ne pensez pas non plus que les montagnes sont des endroits sûrs. Il est important que vous passiez inaperçu, car vous serez une proie facile pour le reste des joueurs.

Bonjour et au revoir

La rouille est cruelle. Si vous décidez de commencer l’aventure seul, nous vous recommandons d’être prudent avec le reste des joueurs. Évitez les confrontations car vous avez tout à perdre et votre progression sera très difficile. Pour cette raison, ce que nous vous avons dit est important de vous armer, même avec le minimum, car au cas où ils vous poursuivraient, vous devez essayer de vous défendre.

N’accumulez pas de ressources, utilisez-les

Ce conseil est surtout pour les premières heures, lorsque vous n’avez même pas un endroit sûr et une boîte pour ranger vos affaires. Ne soyez pas obsédé par l’accumulation de bois et d’autres ressources: utilisez-les. Les débuts sont durs mais il faut agir rapidement et efficacement, et tout comme il est important de savoir sur quoi se concentrer, il est essentiel de savoir quelles actions on peut ignorer pour ne pas perdre de temps.



