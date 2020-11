Joe Biden est le nouveau président des États-Unis, c’est lui qui prend la place du controversé Donald Trump. Depuis bien avant l’avènement de Fortnite, les jeux vidéo sont sur les lèvres des politiciens. Pokémon ou les coffres à butin ont suscité des débats de toutes sortes tant dans le pays américain qu’à l’étranger. Certains politiciens n’ont pas hésité à donner leur avis à ce sujet et en général sur les jeux vidéo.

L’un d’eux, comment pourrait-il en être autrement, a été Joe Biden. Dans une interview pour New York Times tenu en décembre 2019, l’actuel président des États-Unis a donné sans vergogne son opinion la plus sincère sur les jeux vidéo, assurant que certains titres peuvent apprendre aux gens à tuer.

Joe Biden | Efe

Loin d’y rester, Biden n’a pas hésité à appeler certains développeurs crétins, remettant en question leurs capacités et capacités artistiques. Les propos de Joe n’ont pas tardé à remplir les forums et les réseaux sociaux de commentaires, même plusieurs studios et développeurs se sont fait connaître pour défendre le potentiel économique que représentent de nombreux jeux et projets liés à l’industrie pour le pays américain.

Comme cela arrive souvent, et dans un domaine de plus en plus prisé comme le jeu vidéo qui touche tous les types d’utilisateurs, Biden n’a pas hésité à les utiliser pour promouvoir sa campagne de candidat à la présidence. Ni court ni paresseux, Joe Biden a invité les joueurs à remplir les îles d’Animal Crossing: New Horizons en raison de sa campagne en tant que futur président.

Des lunettes, des affiches, des pulls molletonnés et une longue liste de “ merchandising ” que lui et Kamala Harris ont diffusé parmi les utilisateurs du jeu Nintendo Switch pour montrer leur soutien, et bien sûr, le partager sur les réseaux sociaux.