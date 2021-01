Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 30/12/2020 12h50

Il ne reste que quelques jours avant la première première de la troisième saison de Cobra Kai, mais comme d’habitude, les critiques spécialisés ont déjà eu l’occasion de le voir et il semble qu’une autre excellente aventure nous attend par Johny Lawrence, Daniel LaRusso et le reste de la distribution.

Au moment de la rédaction de cet article, la troisième saison de Cobra Kai a une note parfaite de 100% sur le site de Tomates ou tomates pourries. Voici ce que certains critiques disent à propos de ces nouveaux épisodes:

«Parfois, un changement de perspective est important et Cobra Kai essaie d’en offrir le plus possible. C’est un moyen intelligent et efficace de raconter une histoire, quelque chose que la série a toujours été capable de faire, et c’est pourquoi cela fonctionne si bien même si cela ne devrait pas. – Jonathan Wilson de Ready Steady Cut.

“Remplie de beaucoup de cœur et de nostalgie, ainsi que d’une excellente finale de saison, la troisième saison de Cobra Kai est tout ce que je souhaite et plus.” – Nicola Austin de We Have a Hulk.

«La saison 3 pourrait être la meilleure à ce jour. Plus d’acteurs retournant à leurs rôles respectifs, un lien direct avec le Karate Kid II et beaucoup de drame (et de comédie). » – Tessa Smith de Mama’s Geeky.

«La troisième saison de Cobra Kai illustre ce que signifie être nostalgique tout en offrant en même temps une histoire et un développement authentique du personnage. C’est un programme que tout le monde peut apprécier. ” – Amanda Sink de The Hollywood Outsider.