La semaine dernière, des acclamations de jubilation ont fait le tour d’Internet alors que Nintendo a finalement annoncé que la collection de jeux classiques de Mario 3D, dont les rumeurs étaient longues, arriverait le 18 septembre. Cependant, les esprits ont été tempérés pour certains lorsqu’ils ont remarqué un détail étrange sur Super Mario 3D All-Stars: ce sera une version à durée limitée.

C’est vrai, la collection – à la fois physique et numérique – retournera dans le coffre-fort de Nintendo après six mois. À partir du 1er avril 2021, vous ne pourrez le télécharger que si vous l’avez acheté avant cette date. La course physique sera également limitée, bien que la durée exacte des stocks reste à deviner.

C’est une décision déroutante, même si nous sommes sûrs que les comptables de Nintendo sourient à leurs numéros de précommandes en ce moment. La disponibilité «à durée limitée» pousse les consommateurs à se renseigner sur le jeu, à s’informer et – surtout – à déposer de l’argent le plus tôt possible par peur de rater quelque chose. Avouons-le, s’il y a jamais eu une collection de classiques du jeu que vous étiez susceptible d’acheter à vue, c’est probablement celui-ci.

Les versions à durée limitée ne sont pas nouvelles (toutes les séries de jeux physiques sont essentiellement de nature « limitée », juste à plus long terme – les entreprises ne pompent pas de réimpressions pour toujours), mais pour les versions numériques de première partie, c’est relativement récent. concept. Nous voyons régulièrement des jeux disparaître des vitrines numériques pour diverses raisons, mais les grands jeux qui sont annoncés comme des expériences à durée limitée sont beaucoup moins courants.

Finalement!

Plus tôt cette année, Nintendo a sorti Défi à la corde à sauter, une petite « application » d’exercice gratuite à télécharger qui a été lancée en tant que version à durée limitée (elle quitte le Switch eShop à la fin du mois de septembre). Il semble étrange de le supprimer, mais en tant qu’expérience minuscule (et gratuite), il est peu probable qu’il soit manqué dans le grand schéma des choses. C’est une curiosité amusante, mais personne ne va se précipiter et acheter un Switch pour jouer au Jump Rope Challenge.

En supposant que Super Mario Bros.35 soit deux fois moins performant que Tetris 99 exclusif à Nintendo Switch Online, le retirer du service après six mois est sûrement contre-productif.

Également, Super Mario Bros.35 ne convaincra probablement pas les gens de choisir un Switch s’ils ne l’ont pas déjà fait, ce qui rend sa nature limitée dans le temps encore plus perplexe. Nintendo Switch Online est un service d’abonnement permanent que Nintendo souhaite renforcer avec une valeur ajoutée au fil du temps. En supposant que Super Mario Bros.35 est deux fois moins bon que NSO exclusif Tetris 99, le retirer du service après six mois est certainement contre-productif.

Limiter la disponibilité de la collection 3D Mario, cependant, a sans doute plus de sens du point de vue de Nintendo compte tenu du climat actuel. Comme nous l’avons écrit en discutant de l’absence de Super Mario Galaxy 2 à partir de la compilation, fixer une limite de temps à l’achat garantit les ventes sur la période des fêtes 2020. Switch s’envole peut-être des étagères aussi rapidement qu’ils sont fabriqués, mais Nintendo sera bientôt confronté à la concurrence de deux nouvelles consoles brillantes.

Maintenant, Switch est une machine fantastique et une proposition très différente du matériel proposé par Sony ou Microsoft, mais les gens (et les joueurs en particulier) aiment les nouvelles choses brillantes. Même avec un manque choquant de titres de lancement de première partie pour la Xbox Series X / S en novembre, Microsoft a assemblé un package de nouvelle génération convaincant et abordable pour tenter les joueurs pendant l’hiver. Ajoutez une économie précaire, des dépenses de consommation réduites et un public lié à la maison et il n’est pas étonnant que les entreprises recourent à des tactiques non conventionnelles pour sécuriser votre argent disponible.

S’il ne s’agit pas simplement de concéder la victoire aux nouvelles consoles cette saison des fêtes, Nintendo doit se décourager et utiliser pleinement son arsenal logiciel et son attrait matériel. Fortnite les bundles de matériel sont des vendeurs infaillibles, et la marque Mario est mise à profit dans une stratégie qui offre immédiatement des récompenses élevées sans trop de risques, outre le mauvais goût qu’elle laisse dans la bouche de certains joueurs.

les sentiments de manipulation et de peur provoqués par une disponibilité « limitée dans le temps » ont tendance à évoquer d’autres adjectifs de la part des joueurs: des mots comme « sale », « louche » et « sournois »

C’est entièrement le droit de Nintendo de vendre ses jeux de la manière de son choix; personne n’est «redevable» ou n’a droit à rien. Nous sommes convaincus que Nintendo vendra les jeux 3D Mario individuellement sur le Switch eShop une fois cette collection expirée – pourquoi laisser de l’argent sur la table lorsque le travail est terminé et que les jeux sont déjà littéralement assis sur les serveurs de l’entreprise? – mais les sentiments de manipulation et de peur provoqués par une disponibilité «limitée dans le temps» ont tendance à évoquer d’autres adjectifs de la part des joueurs: des mots comme «sale», «louches» et «sournois». Il y a aussi l’argument selon lequel la limitation de l’accessibilité au produit officiel poussera les fans enthousiastes à enquêter sur d’autres avenues juridiquement douteuses (bien que très impressionnantes) pour jouer à ces jeux, sûrement tout le contraire du résultat attendu.

En fin de compte, Nintendo vise à gagner de l’argent et facturera autant qu’il pense que le marché peut gérer, et essaie toute tactique qui, selon lui, produira un profit maximum à long terme. Il est difficile de secouer le sentiment, cependant, Nintendo joue à un nouveau jeu avec cette approche, et nous ne sommes pas sûrs que nous en ayons raison.

Cela suffit de notre part – nous voulons connaître votre avis sur cette tactique de vente. Faites-nous savoir en répondant aux questions du sondage ci-dessous:

Juste un cas où Nintendo est Nintendo? Ou est-ce une stratégie que nous verrons davantage à l’avenir? N’hésitez pas à nous faire part de vos opinions plus en détail avec un commentaire ci-dessous.