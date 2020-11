Début décembre, il y aura une diffusion spéciale sur YouTube.

Les fans de la saga Yakuza ont des raisons de Soyez heureux et nous nous réjouissons de l’avenir. Après le récent lancement de Yakuza: Like a Dragon, un jeu arrivé traduit en espagnol et inclut un nouveau gameplay, typique de la JRPG, la franchise passe un bon moment. Maintenant, Studio RGG a annoncé qu’il ferait un streaming spécial et pourrait nous quitter surprises intéressantes.

L’étude en charge de la saga de Yakuza 5 a déclaré via Twitter que le prochain 8 décembre, coïncidant avec le départ du premier Yakuza, sera diffusé sur YouTube pour célébrer le 15 ans de vie de la saga. Au-delà de l’intérêt qu’il peut être pour les fans de se souvenir d’anecdotes ou d’apprendre de nouvelles données, le plus frappant est que RRG Studio déclare que parlera du futur de la saga.

Grâce à la traduction Dualshockers, nous savons que l’étude de SEGA a déclaré qu’il rendra compte des «développements futurs de la série». Nous devons nous rappeler que Yakuza: Like a Dragon nous est parvenu maintenant, mais il était sur le marché japonais depuis le début de l’année. Peut-être que RGG Studio a déjà quelque chose en main et de nouveaux jeux sont annoncés. Sinon, nous pouvons probablement savoir quel est le futur de la série.

Le fait que nous pouvons nous rencontrer si l’étude prévoit de suivre le nouveau chemin d’un gameplay différent ou il reviendra au style des jeux précédents. Bien que la transmission soit en japonais, vous pouvez la suivre à partir d’ici. Si vous êtes curieux d’en savoir plus sur le dernier opus, nous vous invitons à lire notre analyse de Like a Dragon, un jeu que nous apprécions avec un exceptionnel.

