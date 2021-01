Depuis combien de temps avons-nous vu un grand match d’Indiana Jones? Bethesda s’est associée à LucasFilm Games pour nous proposer un titre d’action et d’aventure à la hauteur du personnage mythique créé par George Lucas. De plus, il est développé par MachineGames, les auteurs du dernier Wolfenstein. Nous conviendrons que la chose promet vraiment!

Vous n’avez pas toujours l’occasion de vivre un début d’année avec des annonces importantes, cependant les fans vivent un mois de janvier avec quelques actualités pertinentes dans le monde des jeux vidéo. Cet après-midi, l’un des plus discutés est arrivé, l’annonce du nouveau jeu Indiana Jones. L’une des grandes surprises de ce que nous venons de publier en 2021.

Le jeu vidéo nous renvoie à l’un des héros les plus caractéristiques du cinéma, et c’est que le protagoniste des films d’action et d’aventure réalisé par Steven Spielberg et écrit par George Lucas, revient à la charge dans les jeux vidéo avec ce titre après plusieurs années de silence. En fait, nous n’avions pas eu de jeu vidéo sur le personnage depuis le merveilleux LEGO Indiana Jones 2 de 2009. Ce que nous avons eu à cette époque, ce sont plusieurs annulations comme, par exemple, qu’il était prévu pour 2009 et qui, finalement, ne s’est jamais produit. voir la lumière malgré un prototype très prometteur.

Cependant, il y a de nombreuses raisons de rêver d’un jeu vidéo qui se concrétise cette fois avec Indiana Jones de Bethesda distribué par la société nord-américaine elle-même, en coproduction avec Jeux LucasFilm (les détenteurs de la marque Indy), et qui se développent en MachineGames– L’équipe européenne responsable de grands jeux comme Wolfenstein: The New Order ou sa suite, Wolfenstein 2: The New Colossus.

Que souhaitez-vous savoir

Bethesda produit en collaboration avec Lucasfilm Games

MachineGames se développe, ils sont les auteurs du dernier Wolfenstein

Nous ne voyons pas un grand jeu Indiana Jones depuis LEGO

C’est une aventure originale, écrite expressément pour le jeu

Le jeu n’a pas encore de date de sortie fixée

Pour le moment, nous ne connaissons pas les plateformes sur lesquelles il sera mis en vente



