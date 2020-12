Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 16/12/2020 10h12

Il semble que la situation autour des remboursements de Cyberpunk 2077 pas sur la bonne voie. Face à tous les problèmes que présente le jeu sur PS4 et Xbox One, des milliers de joueurs ont manifesté leur mécontentement face au produit CD Projekt Red. l’étude mentionnait qu’il serait possible de rembourser le jeu physiquement et numériquement. Maintenant, les personnes qui ont demandé une sorte d’aide à l’entreprise ont commencé à recevoir un message qui semble moins qu’encourageant pour tous ceux qui ne sont pas satisfaits de Cyberpunk 2077.

À l’origine, CD Projekt Red mentionnait qu’il serait possible d’effectuer des remboursements pour Cyberpunk 2077. Cependant, lors d’une récente réunion d’investisseurs, la société a mentionné qu’elle n’avait pas d’accord spécial avec Sony ou Microsoft pour s’assurer que les non-conformistes récupèrent leur argent. . Dans la déclaration originale, le studio a déclaré que les personnes confrontées à tout type de problème peuvent contacter les développeurs pour résoudre tout problème. Maintenant, des gens ont commencé à recevoir des e-mails confirmant que CD Projekt Red est déjà au courant de leur situation, Mais rien de plus.

Voici ce que dit le message:

«Nous vous contacterons dès que possible, au plus tard fin 2020, avec des informations sur les prochaines étapes. Si vous possédez une copie numérique du jeu sur Xbox, veuillez consulter cet article du support Xbox pour plus de détails sur la procédure de remboursement. Si vous possédez une copie numérique sur PlayStation, veuillez attendre que nous vous contactions. “

La chose intéressante à propos de ce message est la dernière partie, où CD Projekt Red semble décourager le public de continuer à contacter PlayStation. Comme le mentionne Patrick Klepek, un journaliste de Vice, Sony a une politique de remboursement stricte, et ils ont même mentionné que, parce que le studio travaille sur des correctifs pour Cyberpunk 2077, ils ne peuvent pas rembourser l’argent sous la justification que le le jeu est “défectueux”.

Malgré les promesses de CD Projekt Red, Il semble que le remboursement de Cyberpunk 2077 soit un peu plus compliqué que ne le pensait l’étude.. Espérons que ce cas sera résolu le plus rapidement possible. De même, l’étude a révélé pourquoi ils n’avaient pas retardé Cyberpunk 2077 pour la quatrième fois.

Via: Patrick Klepek

