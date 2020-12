Que verrons-nous aux Game Awards 2020? Voici nos souhaits concernant les jeux et les publicités

Nous rêvons tous de Metroid Prime 4, Elden Ring et bien d’autres surprises. Est-ce que ce sera un événement mémorable?

Les Les Game Awards 2020 aura lieu à partir de 1 h 00 (heure espagnole) pendant Du jeudi soir au vendredi. Nous voulons tous savoir quel jeu vidéo le supporte GOTY 2020 -ce sont les nominés-, mais nous attendons également avec impatience le nouvelles annonces et surprises dont nous pourrions être témoins. Parce que chaque salon du jeu vidéo fait régner l’illusion parmi des millions de joueurs.

Nous aimons tous rêver, même si nous devons le faire avec bon sens et sans demander les rumeurs impossibles ou confiantes. Pour cette raison, nous avons décidé de revoir les annonces que nous aimerions voir lors du gala. Certains semblent compliqués, mais la simple existence de titres tels que Metroid Prime 4 ou Elden Ring rend tout possible. A quelles surprises vous attendez-vous? Nous vous lisons!

Bague Elden Plus d’un an sans rien savoir de l’actualité d’Hidetaka Miyazaki n’est pas une mince affaire. L’année dernière, From Software a remporté le GOTY 2019 pour Sekiro: Shadows Die Twice. Ce serait formidable si nous voyions enfin une partie du jeu cette fois.

Age of Empires 4 Plus de 15 ans se sont écoulés depuis l’arrivée du dernier opus d’Age of Empires. Le quatrième a été annoncé en 2017 et il semble que Relic Entertainment prend son temps. Il est temps qu’ils confirment la fenêtre de lancement.

Dieu de la guerre: Ragnarok Le voyage d’Atreus et Kratos s’est terminé en 2018 et nous en voulions tous plus. La suite a été récemment annoncée et nous n’avons vu qu’un seul logo, il n’est donc pas fou de parier que nous pourrions voir le matériel du titre cette fois-ci.

Au-delà: le bien et le mal 2 Le retour de Jade nous a tous agités; Il a été officiellement confirmé en 2017 et après de nombreux mois de silence, son gameplay a surpris par le rebondissement qu’Ubisoft a donné à la franchise. Bien sûr, le silence est revenu pour reprendre le jeu peu de temps après …

L’initiative L’un des studios les plus puissants parmi les Xbox Game Studios. Elle est formée – et elle ne cesse de croître – par une bonne poignée de vétérans de l’industrie et nous attendons tous un projet ambitieux comme peu d’autres. Votre annonce ne peut pas prendre beaucoup plus de temps.

Bayonetta 3 Au-delà des messages d’espoir de Hideki Kamiya – il a récemment confirmé que tout va bien – la seule chose que nous savons sur Bayonetta 3 est qu’il a été annoncé dans l’édition 2017; trois ans plus tard, nous n’avons pratiquement rien vu.

Jeux de contrainte Les responsables de Contrast et We Happy Few font désormais partie des Xbox Game Studios. Nous ne savons toujours pas ce qu’ils ont en main pour l’avenir de la Xbox Series X, mais nous sommes sûrs que leur proposition ne laissera personne indifférent.

Choc système 3 Le retour de la saga culte s’est confirmé en 2015. Plus de cinq ans se sont écoulés et la seule chose que nous savons, c’est que le développement n’est pas facile. Sous l’égide de Tencent, Nighdive Studios a confirmé en mai qu’ils allaient de l’avant.

Metroid Prime 4 Il a beaucoup plu depuis l’E3 2017, et ce logo fait toujours mal à de nombreux fans de Metroid. Le développement a posé de nombreux problèmes et Retro Studios s’en est occupé. Ne pensez-vous pas que le moment est venu pour Samus Aran de comparaître?

Dragon âge 4 Sa présence est confirmée, mais ce que nous voulons vraiment, c’est le voir en mouvement. Le projet dure depuis longtemps et on ne le verra même pas en magasin en 2021, mais un gameplay rassurerait les nombreux joueurs qui l’attendent avec impatience.

Saga de Senua: Hellblade 2 La suite du célèbre titre Ninja Theory a été annoncée aux côtés de la Xbox Series X lors de l’édition 2019. Un an plus tard, nous n’avons toujours pas vu de gameplay; Le verrons-nous cette fois? Nous voulons à nouveau accompagner Senua!

L’héritage de Poudlard Le retour de Harry Potter sous la forme d’un jeu vidéo met en haleine des millions de fans de la franchise. Nous savons que ce sera une aventure en monde ouvert avec des éléments de RPG et qu’elle arrivera en 2021, il semble donc être le moment idéal pour voir du nouveau matériel.

