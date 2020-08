La réédition imminente de Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition nous a fait revenir sur la longue série et célèbre (et numérotée de manière déroutante dans l’Ouest) Final Fantasy. Bien que toute la saga ait commencé sur Famicom de Nintendo, il y a longtemps à partir du milieu des années 90 que les jeux principaux ne se trouvaient pas sur les consoles Nintendo; remakes sur les ordinateurs de poche, oui, mais pas les nouvelles entrées numérotées.

Heureusement, la situation a été quelque peu corrigée grâce à de nombreuses rééditions sur Switch de jeux auparavant uniquement disponibles ailleurs. Bien qu’il y ait quelques entrées non comptabilisées pour (XIII, MMORPG XI et XIV, et XV dans sa forme complète), les joueurs de Nintendo peuvent désormais profiter de la majorité de la série. Dans cet esprit, nous avons pensé à un classement de tous les ligne principale les entrées étaient en règle et nous aimerions votre aide. Quels sont les meilleurs jeux Final Fantasy sur les consoles Nintendo?

Nintendo

Ce petit lot de Switch a contribué à renforcer le catalogue arrière FF.

Ci-dessous vous trouverez les candidats; Les utilisateurs enregistrés de Nintendo Life peuvent cliquer sur les étoiles et noter un (ou tous) des jeux sur 10. Si vous avez déjà noté ces jeux – excellent! – vous pouvez simplement vous lever. Tout comme nos sondages sur la plateforme Top 50, le classement résultant (que nous publierons prochainement) sera créé à partir de la base de données de NL User Ratings et est donc fluide et sujet à changement, même après publication. Si vous êtes au milieu d’un jeu Final Fantasy et que vous ne voulez pas encore le noter, pas de soucis – vous pouvez ajouter votre score au jeu à tout moment dans le futur et cela comptera et influencera potentiellement le classement.

Nous nous sommes débarrassés de la multitude déconcertante de spin-offs, de croisements, de remakes et plus encore qui forment l’une des plus grandes franchises de mastodontes du jeu – juste les jeux principaux aujourd’hui, les gens. Pour simplifier les choses en termes de vote, nous n’avons inclus qu’une seule version des jeux à choisir ci-dessous. Final Fantasy II, par exemple, est l’original Famicom plutôt que le double pack de GBA Final Fantasy I et II: l’aube des âmes. Bien que les versions refaites aient pu modifier les jeux de base – parfois de manière assez substantielle – ces différences (et préférences) sont mûres pour la discussion lorsque les résultats sont disponibles.

Nous avons également inclus l’édition de poche « démade » de Final Fantasy XV; nous ne nous faisons aucune illusion et ne nous attendons pas à ce qu’il soit très bien classé, mais c’est la seule version disponible sur les plateformes Nintendo. La nature du «vote» ici permet de passer facilement du classement final s’il n’est pas éligible dans votre livre.

Alors, de grosses épées à portée de main! Obtenons une note …

Évaluez chaque jeu Final Fantasy:

Cliquez sur les étoiles ci-dessous pour évaluer sur 10 chaque jeu Final Fantasy auquel vous avez joué:

Merci pour la note! Nous découvrirons les résultats dans un proche avenir, mais rappelez-vous: tout comme notre plateforme Top 50s, la liste ici est fluide, donc même si vous manquez de voter avant que les résultats ne soient révélés, vous pouvez toujours influencer le classement après publication.