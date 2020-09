Avec des célébrations pour le 35e anniversaire de l’original Super Mario Bros. en cours et la sortie prochaine de Super Mario 3D All-Stars La semaine prochaine, nous avons pensé que ce serait le moment idéal pour mener une enquête auprès des lecteurs de Nintendo Life pour connaître le classement définitif des jeux 3D Mario. Semblable à notre récent sondage classé par les lecteurs sur les meilleurs jeux Final Fantasy (sur les consoles Nintendo), nous vous demandons de noter les jeux 3D Mario auxquels vous avez joué dans la liste ci-dessous.

Nous avons inclus tous les Marios 3D principaux, y compris le remake DS de Super Mario 64—La première façon de jouer officiellement à Mario 64 sur un ordinateur de poche avec de nouveaux personnages jouables et des mini-jeux — en plus de Terre 3D et Monde 3D (qui arrivera sur Switch en février prochain sous la forme étendue de Super Mario 3D World + Bowser Fury). Ces dernières entrées peuvent ne pas offrir le même style d’exploration ouverte que les autres, mais leurs titres respectifs laissent peu de doute sur leur appartenance à cette liste restreinte.

Les utilisateurs enregistrés de Nintendo Life peuvent cliquer sur les étoiles ci-dessous et évaluer les jeux sur 10. Tout comme nos sondages sur les 50 meilleures plateformes, le classement qui en résulte (que nous publierons bientôt) est créé à partir de ces évaluations fluides des utilisateurs NL et est donc soumis à changer, même après publication. Si vous avez déjà noté ces jeux dans notre base de données, merci! Si vous êtes au milieu d’une aventure Mario et que vous ne voulez pas encore la noter, ce n’est pas un problème – vous pouvez ajouter votre score au jeu à tout moment dans le futur et cela comptera et influencera potentiellement le classement.

Si vous êtes intéressé par notre avis, n’hésitez pas à consulter notre liste de classement de la série principale Mario (y compris 2D). Sinon, il est temps de craquer en notant les entrées 3D. Tout le monde est prêt? Et c’est parti!

Évaluez chaque jeu 3D Super Mario:

Cliquez sur les étoiles ci-dessous pour évaluer sur 10 chaque jeu Super Mario auquel vous avez joué:

Merci pour la note! Nous découvrirons les résultats la semaine prochaine, mais rappelez-vous: tout comme notre plateforme Top 50s, la liste ici est fluide, donc même si vous manquez de voter avant que les résultats ne soient révélés, vous pouvez toujours influencer le classement après publication.