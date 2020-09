Kingdoms of Amalur Re-Reckoning est un RPG d’action avec mise à niveau, ce qui signifie que, éventuellement, vous pourriez atteindre le plafond de niveau du jeu. Grind jusqu’à un certain point et vous serez quasiment imbattable, mais également incapable de vous rendre plus fort à moins que vous ne respectiez.

Le système de mise à niveau de Re-Reckoning est un tarif RPG d’action standard. Vous pouvez choisir parmi une variété de classes (à commencer par les archétypes de base Guerrier, Voleur et Mage et leurs diverses combinaisons) et choisir comment vous souhaitez progresser dans divers arbres de compétences.

Bien que le jeu ne devrait pas être trop difficile pour un joueur qui explore partout, il convient de garder à l’esprit que vous ne pouvez progresser que si loin.

Quelle est la limite de niveau dans Kingdoms of Amalur Re-Reckoning?

Dans Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, la limite de niveau maximum est fixée à 40. Vous ne pourrez pas gagner des niveaux plus élevés que cela, bien que vous puissiez respec si vous voulez changer de personnage.

Cela signifie que vous devrez faire attention en choisissant les bonnes compétences pour le personnage que vous voulez jouer. Vous pourrez essayer une double classe, en créant des combinaisons Spellcloak, Battlemage, Blademaster, ou vous spécialiser dans les trois classes de base pour créer l’Universaliste si vous le souhaitez.

Hélas, plus vous étendez vos compétences, plus vous aurez du mal à développer une capacité. En tant que tel, si vous atteignez la limite de niveau de Kingdoms of Amalur Re-Reckoning et que vous voulez essayer autre chose, vous devrez respec.

Comment respec dans Kingdoms of Amalur Re-Reckoning

Pour respec votre personnage dans Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, parlez à un Fateweaver et sélectionnez «Unbind Destiny». Les Fatebinders peuvent être trouvés partout sur la carte et sont indiqués par une icône montrant une paire de cartes vierges.

Le premier Fateweaver que vous rencontrez dans le jeu se trouve à Allestar Tower. Là, vous aurez l’occasion d’essayer de changer les compétences de votre personnage en début de partie.

Si vous avez atteint la limite de niveau de Kingdoms of Amalur Re-Reckoning et que vous souhaitez essayer une version différente, vous aurez beaucoup plus d’options Fateweaver à votre disposition sur toute la carte.

