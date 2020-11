Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 06/11/2020 08:00

Nous vous avons récemment dit combien de mémoire l’utilisateur peut réellement utiliser sur les Xbox Series X et Series S.Eh bien, il est maintenant temps d’en parler PS5, qui, malheureusement, il n’offre pas non plus beaucoup d’espace, c’est encore moins que ce que la série X a pour nous.

La mémoire SSD de la PlayStation 5 est de 825 Go, mais l’utilisateur ne pourra utiliser que 667,72 Go. Contrairement aux 802 Go d’espace de la Série X, la PS5 n’offre pas autant de stockage, bien qu’elle soit supérieure aux 364 Go de la Série S. De même, compte tenu de la taille de ses jeux de lancement, que vous pouvez vérifier ici, c’est Il est possible qu’une grande partie de cette section disparaisse au cours des premières semaines de vie de la console.

Parallèlement à cela, Sony a récemment révélé que la mémoire SSD de la PS5 ne pourra pas être étendue pendant les premiers mois de la console. Considérant que de nombreux utilisateurs ont opté pour la version numérique, il est très possible que plus d’une personne supprime des jeux juste pour faire de la place à d’autres. C’est dommage et nous espérons que ce problème sera résolu le plus rapidement possible.

Via: Atomix

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.