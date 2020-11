Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 05/11/2020 8h30

La prochaine génération de consoles sera la première où Microsoft nous offrira une alternative entièrement numérique dès le premier jour. le Xbox Series S a suffisamment de fonctionnalités pour faire partie de la prochaine étape de l’industrie, mais a un défaut majeur: la mémoire. Vous trouverez ci-dessous la quantité d’espace que les joueurs peuvent réellement utiliser.

Contrairement à la Xbox Series X, qui dispose de 1 To de mémoire, la Series S ne dispose que de 512 Go, un peu plus que ce que la Xbox One d’origine nous offrait en 2013. Cependant, 148 Go appartiennent au système d’exploitation. De cette façon, Tous ceux qui optent pour cette console le 10 novembre ne pourront utiliser que 364 Go à leur guise.

Étant donné que la Xbox Series S est entièrement numérique, cela limitera considérablement les options pour les joueurs. Avec l’excellente offre Game Pass et des jeux comme Call of Duty: Warzone qui grossissent à chaque mise à jour, Vous devrez peut-être constamment supprimer des titres pour essayer de nouvelles expériences.

Comme alternative, vous avez deux options. Le premier d’entre eux est d’acheter un SSD Seagate 1 To, au prix de 6199 pesos.. En revanche, vous pouvez choisir d’utiliser une mémoire USB 3.1 externe, même si dans ce cas vous ne pourrez pas utiliser des fonctions telles que la reprise rapide. Dans les rubriques connexes, nous vous indiquons ici l’espace dont vous disposez réellement sur votre Xbox Series X.

