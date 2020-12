Un youtubeur qui analyse la taille des scénarios l’a fait avec le jeu CD Projekt.

Au-delà des différents problèmes que vous traversez CD Projekt Avec la sortie de Cyberpunk 2077, de nombreux joueurs apprécient leur nouveau RPG. La ville du jeu, Ville de nuit, il est imposant et il attrape, et il a beaucoup de variété dans ses fairways. Mais,De quelle taille est-ce vraiment la carte du nouveau jeu vidéo du studio polonais?

La carte Cyberpunk 2077 peut être parcourue à pied en une heure car le personnage se déplace en faisant du joggingLa chaîne YouTube Quelle est la taille de la carte? est dédié à analyser la taille des cartes de nombreux jeux vidéo et, pour cela, son créateur parcourt les scénarios de bout en bout différentes façons, à pied ou en transport. Les vidéos dans lesquelles vous parcourez la carte à pied attirer plus d’attention Et c’est aussi le cas avec Cyberpunk 2077. Combien de temps pensez-vous que cela a pris? Eh bien, la réponse a même nuances.

Le youtubeur a fait deux vidéos dans lequel il marche de Du nord au sud à Night City, un le jour et un la nuit, avec des itinéraires différents. Le jour, il le fait du nord-est au sud-ouest et la nuit, il le fait du nord-ouest au sud-est. Dans le premier, cela prend 55 minutes et dans le second 65 minutes; plus ou moins une heure. Mais, comme nous l’avons dit, la réponse a une nuance.

À première vue Pouvait apparaître ce qui n’est pas grand chose, et plus si on compare d’autres vidéos sur sa chaîne, mais le youtubeur commente dans la description des vidéos que le personnage de Cyberpunk 2077 bouge vraiment le jogging, donc si nous le faisions en marchant, il calcule qu’il faudrait deux heures. Quoi qu’il en soit, c’est un bon moyen de profiter de la ville et peut être utilisé pour prendre des photos, tant que vous avez consulté ces conseils pour profiter du mode photo dans Cyberpunk 2077.

Ce ce n’est pas la première fois Nous voyons des joueurs parcourir des cartes à pied, comme celle que nous vous avons montrée il y a quelque temps dans Skyrim, ou un autre des exploits de How Big Is The Map?, Qui a nagé sur la carte Assassin’s Creed Black Flag. Bien sûr, nous devons encore profiter des promenades à travers Night City en compagnie, parce que CD Projekt a clairement indiqué que le multijoueur devra attendre.

