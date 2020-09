NBA 2K21 sortira demain et deux équipes légendaires préférées des fans feront partie du package. Il y a beaucoup de fans désireux de commencer le dernier épisode de basket-ball, et cela a conduit les gens à se demander: à quelle heure NBA 2K21 sort-il? Vous découvrirez ici tout ce que vous devez savoir sur l’heure de sortie du jeu et comment le précharger sur PlayStation 4 et Xbox One.

Vous devez savoir à l’avance qu’il n’y a pas de mise à niveau gratuite de la PS5 et de la Xbox Series X pour l’édition standard de NBA 2K21. Cela signifie que vous devez acheter le package Mamba Forever si vous souhaitez une mise à niveau inter-génération. Soit cela, soit vous pouvez simplement sauter le jeu maintenant et simplement acheter une copie de nouvelle génération.

Mais, si vous avez déjà précommandé ou si vous vous êtes engagé à acheter une version de la génération actuelle, vous découvrirez ci-dessous l’heure de sortie du jeu et comment précharger sur PS4 et Xbox One.

NBA 2K21 – Bande-annonce de quartier Ma CARRIÈRE | PS4

NBA 2K21 – Bande-annonce de quartier Ma CARRIÈRE | PS4

Comment précharger NBA 2K21

Vous pouvez désormais précharger NBA 2K21 sur PS4 et Xbox One.

Le compte Twitter de NBA 2K21 a confirmé que les joueurs sur PS4 et Xbox One peuvent désormais précharger le jeu.

Pour télécharger le jeu avant son lancement, il vous suffit de le précommander dans la boutique numérique respective de votre console.

L’édition Standard coûte 59,99 £, tandis que le package Mamba Forever coûte 84,99 £.

NBA 2K21 est également disponible sur Steam où il coûte 49,99 £ puis 79,99 £ pour Mamba Forever.

C’est presque # 2KDay Pre-load est LIVE sur PS4 et Xbox One Assurez-vous que vous êtes prêt et téléchargez et installez NBA 2K21 dès maintenant 🎮 – NBA 2K21 (@ NBA2K) 2 septembre 2020

À quelle heure NBA 2K21 sort-il?

L’heure de sortie de NBA 2K21 est 00h00 BST le 4 septembre.

La boutique de Microsoft indique que NBA 2K21 sortira également aux États-Unis à 04h00 UTC, ce qui signifie que son heure de sortie devrait être 00h00 HE le 4 et 21h00 PT le 3 septembre.

Bien que ce qui précède s’applique à la PS4 et à la Xbox One, le magasin Steam indique simplement que le jeu se débloquera dans environ 21 heures (à partir de 07h00 BST).

Cela suggère que le jeu sera lancé sur Steam à l’heure de 04:00 BST.

2K n’a confirmé aucune heure de sortie pour le jeu, nous mettrons donc à jour cet article quand et si quelque chose d’officiel sera partagé.

