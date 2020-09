Le mythe s’effondre sous son propre poids, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas certains éléments de réalité.

C’est quelque chose qui n’échoue jamais. Quand on parle de Space Invaders, quel que soit son contexte, ce classique finit toujours par apparaître légende urbaine qui prétend que son succès a provoqué une pénurie de pièces de monnaie au Japon. Une légende qui sert à illustrer le succès spectaculaire de ce classique de Taito lors de sa sortie en 1978, qu’il a réussi à vendre au cours de son parcours commercial japonais, sans compter les suites et les adaptations de console, plus de trois cent mille machines.

Le mythe s’écroule sous son propre poidsTrès peu de jeux vidéo ont réussi à imiter de tels chiffres depuis, et encore moins à provoquer une telle fureur dans les quartiers japonais, où des centaines de nouvelles arcades sont apparues du jour au lendemain. Cependant, malgré la quantité exorbitante de pièces introduites dans Space Invaders, cette légende urbaine est fausse. Ce n’est qu’un mythe. Il faut un peu de bon sens pour comprendre que cela n’a aucun sens. Parce que toutes ces pièces n’ont pas simplement disparu du marché. Que ce soit dans une borne d’arcade ou dans tout type de distributeur automatique, l’argent récolté revient tôt ou tard à la circulation, puisque les propriétaires de ces machines dépensent leur collection ou la mettent dans une banque.

Le mythe s’écroule sous son propre poids, mais cela ne veut pas dire que, comme presque toutes les légendes urbaines, celle-ci n’ait pas certains éléments de réalité. Car à la fin des années 1970, le Japon souffrait d’un manque de pièces de cent yens, qui est l’une des plus utilisées dans le pays. Les chiffres ne sont pas trompeurs: selon sa Monnaie, moins de pièces ont été frappées en 1978 qu’à tout autre moment de la décennie. Si en 1973 ils ont été mis en circulation 680,000,000 nouvelles pièces, pendant l’année de lancement de Space Invaders, ce n’était même pas la moitié. Ils ont seulement enregistré 292,000,000 nouveau. Des chiffres qui à partir de l’année suivante ont retrouvé une certaine normalité. En d’autres termes, la pénurie de pièces n’aurait pas été causée par le titre de Taito, mais par le gouvernement de la nation lui-même.

Invader House, une arcade dédiée à Space Invaders, en 1978. Photo: Taito.

Une explication possible est que les pièces de monnaie étaient en alliage d’argentQuelles sont les raisons d’un tel déclin? Il est difficile d’être sûr à 100%, surtout par un ignorant économiquement comme un serviteur, bien que certains historiens aient souligné que c’était probablement une mesure Gouvernement japonais pour contrôler l’inflation et favoriser les exportations. La seconde moitié des années 1970 a été années très chargées pour le Japon, dont la production technologique avait commencé à conquérir les marchés internationaux par la force, il était donc intéressant d’aider les entreprises à exporter leurs produits. Bien que cette baisse brutale de la production n’explique pas le manque de pièces en circulation, puisque en théorie celles des années précédentes ont compensé cette baisse. De plus, si un tirage bas provoquait une pénurie de circulation, pourquoi n’y avait-il pas eu de telles protestations en 1983 si le Maison de menthe produit seulement 41 850 000 nouvelles pièces?

Une explication possible est que jusqu’à 1967 la pièce de cent yens était faite d’un alliage à soixante pour cent d’argent. Le prix du matériau avait grimpé en flèche au cours de ces années, donc ces pièces étaient très précieuses, bien plus que leur valeur nominale, donc de nombreux spéculateurs ont accumulé tout ce qu’ils pouvaient pour les faire fondre et vendre l’argent par eux-mêmes. C’est pourquoi le gouvernement a frappé tant de nouvelles pièces à partir de 1973, car en théorie compenser la disparition de toutes ces pièces.

Aucun économiste de renom ne s’est consacré à l’étude de ce casCes raisons sont ce que la plupart des historiens utilisent pour expliquer cette supposée pénurie de pièces de cent yens. Je dis supposé parce que, bien qu’il soit unanimement affirmé qu’une telle chose s’est produite, en réalité nous n’avons aucune source officielle pour le confirmer sauf pour quelques articles de journaux spécifiques. Ce que nous entendons comme une grande débâcle économique, il est fort probable qu’il ne s’agissait que de petits épisodes dans certaines régions très spécifiques du pays. Aucun économiste de renom ne s’est consacré à l’étude de ce cas, car rien n’indique qu’il était aussi grave que la légende le prétend.

En fait, si la débâcle avait été si importante, Chiffres de la collecte de fonds Space Invaders auraient été mineurs, ce que le journaliste Steve Bloom estimait en 1982 milliards de dollars dans le monde. Il faut comprendre que le succès du chef-d’œuvre de Taito a été un succès sans précédent sur le marché des arcades japonais, où même des salles dédiées exclusivement au jeu ont été ouvertes, ce qu’ils ont appelé Invaders House. Ainsi, ses fans ont probablement pris n’importe quel argument aussi farfelu que pour agrandir sa légende. Aussi vanté que cela puisse être, ce n’est rien de plus qu’un mythe; celui qui n’a même pas transcendé l’industrie du jeu vidéo.

Invasion of the Space Invaders par Martin Amis Malgré son énorme importance, il existe peu de livres consacrés aux Space Invaders. Celui-ci, initialement publié en 1982, est un excellent reflet de l’époque à laquelle il a vécu et des énormes changements que les véhicules de loisirs ont connus à cette époque. Il a été republié récemment, avec une traduction espagnole.

