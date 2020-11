Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le 10 novembre, Microsoft a lancé la Xbox Series X et la Xbox Series S au Mexique et dans d’autres régions du monde. Bien que la plus puissante de ces consoles ait été épuisée dans notre pays, il n’en est pas de même pour la Xbox Series S. En fait, il est toujours facile de la trouver et elle est déjà proposée à prix réduit.

Ce qui se passe, c’est que, pendant quelques heures, Amazon Mexico a mis la Xbox Series S avec une réduction de 10%. Cela signifie que vous avez la possibilité de le rapporter à la maison pour seulement 7649 $ MXN.

Achetez la Xbox Series S – Disponible sur Amazon Mexique

Régulièrement, le prix de la Xbox Series X est de 8499 $ MXN, donc avec cette promotion, vous économisez 850 $ MXN. Comme vous pouvez le voir, ce n’est pas une réduction énorme; cependant, tout sou économisé compte. En outre, ce montant est suffisant pour payer 4 mois de Xbox Game Pass Ultimate.

Il est important de noter que, pour le moment, on ne sait pas combien de temps cette promotion sera disponible. Donc, si vous êtes intéressé, nous vous recommandons d’en profiter au plus vite.

Bien sûr, gardez à l’esprit que cette vente est une promotion d’Amazon Mexique. En d’autres termes, Xbox Mexico n’a pas réduit le prix recommandé de la Xbox Series S.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Voici les meilleures offres du Good End 2020 en jeux vidéo, télévisions et plus

Qu’est-ce que la Xbox Series S?

Au cas où vous ne le sauriez pas, la Xbox Series S est l’une des 2 consoles de nouvelle génération de Microsoft. C’est du matériel conçu pour être comme une passerelle bon marché vers la nouvelle génération de consoles.

De cette façon, nous parlons d’une console moins puissante que la Xbox Series X en termes de puissance graphique. Cependant, il a un processeur et une architecture Velocity très similaires. En termes simples, il offre une expérience nouvelle génération à résolution inférieure.

Vous pouvez en savoir plus sur les différences entre la Xbox Series X et la Xbox Series S dans la vidéo suivante:

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette réduction? En profiterez-vous? Dites le nous dans les commentaires.

Vous recherchez plus d’informations sur la Xbox Series S? Tu les trouveras ici.

REMARQUE: LEVEL UP fait partie du programme d’affiliation d’Amazon Mexique et reçoit une commission sur les achats effectués via les liens utilisés dans cette publication. Aucun des produits mentionnés dans l’article n’a été établi par les marques ou le magasin et il n’y a pas de contenu sponsorisé par les marques.