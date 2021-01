On y voit qu’Animal Crossing ou Warzone ont eu des pics d’intérêt à l’époque de la détention stricte.

Il y a quelques semaines, nous vous parlions des 10 jeux les plus recherchés sur Google en 2020, où Among Us s’est hissé au premier rang après son entrée triomphale l’été dernier, devenant ainsi la sensation de l’année. Maintenant, il est temps de faire un équilibre plus exhaustif, en tenant compte de l’évolution annuelle des différents titres qui ont été trouvés parmi ceux qui ont suscité le plus d’intérêt chez les utilisateurs.

Manuel Gimeno, partenaire et journaliste du podcast Reconnecté, a produit un rapport intéressant approfondissant les recherches qui ont eu lieu pour chaque jeu au fil des mois. Un graphique avec lequel nous pouvons tirer des conclusions intéressantes, et qui montre à quel point cette année que nous avons laissée pour compte a été particulière.

Les jeux les plus recherchés sur Google ont été tirés par l’effet TwitchNous pouvons voir que des jeux comme Genshin Impact, Fall Guys ou encore parmi nous mentionnés ci-dessus étaient inexistants. Un cas particulier de ce dernier, si l’on tient compte du fait qu’il a été lancé en 2018. Mais ce que Gimeno appelle le “Effet Twitch” a été la raison de son ascension. D’autre part, Animal Crossing New Horizons et Call of Duty Warzone ont enregistré leurs pics d’activité au cours des mois de confinement le plus restrictif, c’est pourquoi ils sont confirmés comme les options préférées des utilisateurs pour gérer le temps passé à la maison.

Le pic des jeux exclusifs PS4 comme The Last of Us 2 ou Ghost of Tsushima dans les mois de leur sortie, se succédant les uns les autres en frappant les magasins à un mois d’intervalle est également particulier. D’autre part, FIFA 21 connaît également un pic avec son lancement, qui va minimiser au fil des mois, suivant la tendance des autres éditions.

La ligne continue de Dragon Quest Walk, un spin-off de la saga publiée pour les appareils mobiles, est également frappante. grâce à son succès au Japon, ce qui a permis au jeu d’entrer dans le Top 10.

En savoir plus: Industrie et 2020.

