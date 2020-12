Royal Panda indique, entre autres données, que les utilisateurs de Rainbow Six Siege sont les plus intelligents.

De temps en temps, des études liées au QI des joueurs arrivent et celles-ci laissent généralement des statistiques et des détails curieux. Maintenant des psychologues de Panda royal proposent une étude récente qui relie l’intelligence à l’utilisation de jeux vidéo courants, après des mesures avec plus de 1000 joueurs et leur utilisation avec différentes plateformes ou titres. Pour évaluer leur QI, les participants ont passé quatre tests: l’intelligence verbale, la capacité mathématique, le raisonnement logique et le raisonnement visuel.

Selon cette étude, les joueuses sont plus intelligentes que les hommesSelon cette étude, qui vise à relier le QI au type de jeux, elle souligne que le QI le plus élevé appartient aux joueurs de Rainbow Six Siege, le jeu de tir multijoueur d’Ubisoft, avec une moyenne de 120,3. En deuxième place sont les joueurs de Parmi nous, avec un score de 118,9, ce qui est logique étant donné qu’il s’agit d’une proposition basée sur des recherches et des déductions. Minecraft, avec 116,2, Appel du devoir avec 111,2 et FIFA avec 106,2 ils clôturent le top des tests effectués.

Dans ce contexte, Royal Panda a également divisé les résultats par sexe. Selon cette étude, les femmes sont plus intelligentes que les hommes, avec un QI moyen de 108,4, tandis que la moyenne masculine se situe à 102,3.

En ce qui concerne les plates-formes, les plus intelligents sont les utilisateurs de PC, avec une moyenne de 112,3. En deuxième position sont les fans de Play Station avec 110,7, tandis que la troisième place est pour Xbox avec 103.8. Ensuite, il y a les joueurs de Commutateur Nintendo avec 101.3 et enfin les utilisateurs de mobile avec 99,4.

En savoir plus: Ubisoft et Rainbow Six Siege.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');