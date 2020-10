Qu’Est-ce que c’est? – Est-ce que ça vaut le coup?

La Nintendo Switch Online est un service d’abonnement payant utilisé pour jouer à des jeux en ligne sur Nintendo Switch. Le service a commencé en septembre 2018 et depuis lors, un abonnement est nécessaire pour jouer à des jeux en ligne. Comme c’est la première fois qu’un service en ligne payant fait partie d’une plate-forme Nintendo, de nombreuses se demandent si le service en ligne Nintendo Switch en vaut la peine.

Le service Nintendo Switch Online

Le service dispose de 5 fonctionnalités principales pour les abonnés. À savoir, jeu en ligne, Nintendo Entertainment System – Nintendo Switch Online, Save Data Cloud, accès à l’application pour smartphone et offres spéciales. Examinons-les brièvement et voyons s’ils en valent la peine.

Jouer en ligne

Premièrement le “Jeu en ligne » Cette fonction vous permet de jouer à des jeux Nintendo Switch en ligne avec d’autres. C’est évidemment la principale caractéristique du service. Le joueur s’attendait à de meilleures performances dans les jeux en ligne puisque c’est la première fois que Nintendo facture l’accès en ligne sur ses plateformes. cependant, le service n’a pas considérablement amélioré l’expérience en ligne. Il y a donc eu un mécontentement majeur de la part des abonnés. (Plus à ce sujet plus tard).

Pour le moment, il est important de noter que vous ne pourrez pas jouer à la plupart des jeux en ligne à moins d’avoir un abonnement. Ainsi, les jeux en ligne tels que Splatoon 2 et Super Mario Maker 2 nécessiteraient un abonnement. Bien que vous puissiez jouer à ceux sans accès en ligne, vous ne pourrez pas exploiter tout son potentiel. Et n’oubliez pas que même si vous avez le service, vous ne devriez pas vous attendre à ce qu’il soit parfait.

Système de divertissement Nintendo – Nintendo Switch Online

Deuxièmement, le bizarre nommé “Système de divertissement Nintendo – Nintendo Switch Online«La fonctionnalité vous permet de jouer à des jeux NES sur votre Nintendo Switch. Ce service est disponible via une application NES gratuite sur le Nintendo eShop. Il présente une liste croissante de titres NES avec de nouveaux ajoutés régulièrement.

Cette fonctionnalité en elle-même est assez grande. En fait, l’abonnement pourrait en valoir la peine si vous aimez les jeux NES à l’ancienne. Vous n’avez pas besoin d’une connexion Internet pour jouer aux jeux NES. Cependant, notez que vous devez vous connecter une fois par semaine pour utiliser l’application. (Ceci pour vous assurer que vous êtes toujours abonné au service Nintendo Switch Online).

Système de divertissement Super Nintendo – Nintendo Switch Online

En septembre 2019, Nintendo a publié un suivi de la fonctionnalité des jeux NES. La fonctionnalité est nommée de manière appropriée et bizarre comme la première: “Système de divertissement Super Nintendo – Nintendo Switch Online“. Encore une fois, cette fonctionnalité est accessible via une application SNES gratuite sur le Nintendo eShop. (Il est séparé des jeux NES). Il comportera également une liste croissante de jeux SNES. Cependant, Nintendo a dit qu’il ne serait pas mis à jour aussi souvent que celui de NES.

Comme nous l’avons dit avec la fonctionnalité de jeux NES, cela pourrait en valoir la peine pour vous. Dès sa sortie, il propose une liste de 20 jeux. Et une fois de plus, vous devrez vous connecter une fois par semaine pour vous assurer que vous êtes toujours un abonné Nintendo Switch Online.

Enregistrer le cloud de données

Ensuite, le “Enregistrer le cloud de données ” la fonctionnalité vous permet de télécharger jeux pris en charge enregistrer les données dans le cloud. C’est une fonctionnalité intéressante qui, selon certains, devrait être disponible gratuitement, car elle est disponible sur d’autres plates-formes. Quoi qu’il en soit, vous vous sentirez certainement mieux en sachant que vos centaines d’heures de jeu sont stockées en toute sécurité dans le cloud.

Bien que le service vous apporte la tranquillité d’esprit, il y a plus d’avantages que ça. En particulier, il vous permet de profiter pleinement de votre compte Nintendo sur Multiple Switch. Par exemple, j’ai mon compte Nintendo sur les «Switches» de mon frère, mon beau-frère et ma belle-sœur. Ainsi, en utilisant la fonction de sauvegarde du cloud de données, je peux jouer à mes jeux sur n’importe lequel de leurs systèmes là où je les ai laissés. Ensuite, quand je rentre à la maison, je peux reprendre mes jeux là où je les ai laissés à leurs «commutateurs».

En outre, nous avons également été capable de partager des jeux numériques en utilisant Save data Cloud et nos comptes. En nous assurant que les données du cloud sont toujours à jour, nous pouvons tous partager un jeu en utilisant plusieurs emplacements de sauvegarde dans le jeu. (Il y a un nombre limité de jeux qui comportent des emplacements de sauvegarde).

Note latérale: nous avons fait une erreur avec les données de sauvegarde une fois, nous avons joué en même temps sur plusieurs consoles. Ainsi, les données sur les consoles et le cloud étaient contradictoires. Au début, nous avions peur de perdre nos progrès mais nous avons trouvé une solution. Nous avons simplement décidé de ne pas télécharger ni télécharger de données de sauvegarde à partir d’une seule console. Ensuite, nous avons continué à profiter du jeu sur nos consoles respectives.

Application pour smartphone

Ensuite, il y a l’application pour smartphone, plus qu’une fonctionnalité que je considère comme une bizarrerie. L’application est requise pour le chat vocal sur Nintendo Switch. Vous pouvez créer des salles et planifier des sessions de jeu avec des amis. Certains jeux, comme Splatoon 2 et Super Smash Bros.Ultimate, ont même des fonctionnalités spéciales dans l’application.

Bien que l’application présente des fonctionnalités intéressantes et puisse être considérée comme une solution intelligente pour le chat vocal, elle complique également le processus. Cela ne me dérange pas d’avoir la possibilité d’utiliser l’application pour smartphone pour le chat vocal. Cependant, je pense qu’il serait préférable d’avoir également une solution dans la console. Ainsi, les joueurs choisiraient ce qui leur convient le mieux.

Offres spéciales

Enfin, nous avons des offres spéciales. Ceux-ci viennent sur une gamme d’options différentes avec différents degrés d’utilité. Cependant, toutes les offres jusqu’à présent ont partagé un aspect, elles sont destinées aux fans de Nintendo. Par exemple, la manette NES et les bons de jeu Nintendo Switch sont excellents. Mais vous ne les apprécierez que si vous êtes un fervent fan de Nintendo. Si vous vous considérez comme un, vous devez absolument vérifier l’offre de bons de jeu Nintendo Switch.

Offres spéciales Nintendo Switch Online

D’autre part, l’équipement Splatoon 2 n’est pas si impressionnant dans le jeu. Et enfin le jeu gratuit Tetris 99. Ce qui à lui seul pourrait également couvrir la valeur de l’abonnement entier. C’est un jeu Battle Royale dans lequel 99 joueurs affrontent Tetris. C’est très amusant et surtout addictif. De plus, il y a eu des événements au cours desquels les gagnants ont obtenu des points My Nintendo Gold échangeables contre de «l’argent eShop».

Tarifs Nintendo Switch Online

C’est tout pour le service et ses fonctionnalités. Maintenant, jetons un coup d’œil aux prix. Nintendo Switch en ligne est «bon marché» par rapport aux services de la concurrence. Cela coûte 3,99 $ par mois. Cependant, il existe d’autres plans qui pourraient vous convenir davantage …

Adhésion individuelle

Vous pouvez obtenir un abonnement d’un mois pour 3,99 $, 3 mois pour 7,99 $ ou 12 mois pour 19,99 $. Comme vous pouvez le constater, plus vous achetez de mois, plus vous économisez. Mais ce n’est pas la seule façon d’économiser sur les abonnements individuels.

Vous pouvez obtenir le «Super Mario Maker 2 + Nintendo Switch Online Bundle» qui vous offre à la fois le jeu et un abonnement d’un an pour 69,99 $. Ainsi, le Nintendo Switch Online 10 $ moins cher. Cependant, vous pourriez économiser davantage en effectuant un travail supplémentaire…

Il existe plusieurs plans à partir desquels vous pouvez décider

Adhésion familiale

Plus vous rassemblez de personnes avec un abonnement familial, moins cela coûte cher. Par exemple, deux personnes paieraient 17,50 $ par an chacune. Par contre, 8 personnes paient moins de 5,00 $ chacune par an. Donc, ce qui en fait le moyen le moins cher d’acquérir Nintendo Switch Online. Cependant, rassembler les gens peut être compliqué et vous devriez trouver des personnes en qui vous avez confiance et avec lesquelles vous avez de bonnes relations.

Un abonnement familial est un abonnement pour jusqu’à 8 comptes différents. Étant donné que les comptes peuvent être sur différents appareils Nintendo Switch, vous pouvez vous associer avec n’importe qui, de la famille aux amis. (Certains s’associent même avec des aléas complets, mais c’est sur vous).

Alors, la Nintendo Switch Online en vaut-elle la peine?

En fin de compte, c’est à vous de décider. Cependant, tenez compte du fait que vous en avez besoin pour jouer en ligne. De plus, si vous êtes un grand fan de Nintendo ou que vous aimez Tetris, vous pouvez profiter du service pour ses extras.

Sur le plan personnel, je pense que le service Nintendo Switch Online vaut le prix. Cependant, je pense qu’il doit fournir une meilleure expérience en ligne. Cacher le jeu en ligne derrière un paywall, puis offrir la même expérience qu’auparavant est une tactique gourmande. Certainement pas celui que j’attendrais de Nintendo.

Que pensez-vous de la Nintendo Switch Online et de ses problèmes? Pensez-vous que cela en vaut la peine?

