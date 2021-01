Quiconque a joué à Dead Space s’en souvient encore. Malgré l’échec d’un tiers, ses deux premiers versements étaient superbes. Nous avons crié si fort en étant Isaac Clarke que sûrement dans l’espace, ils ont entendu nos cris, bien que ce soit impossible. On s’en souvient et on s’est entretenu avec Steve Papoutsis, producteur exécutif de The Callisto Protocol, un nouveau jeu vidéo d’horreur qui cherche à répéter les sensations de Dead Space.

L’une des bandes-annonces les plus surprenantes que nous ayons vues lors du gala des Games Awards 2020 était The Callisto Protocol. Nous l’avons adoré car il ressemblait beaucoup à l’une des sagas les plus appréciées sur PC, PS3 et Xbox 360: Dead Space. Les similitudes n’étaient pas de simples coïncidences. Le studio en charge du développement du jeu s’appelle Striking Distance Studio, et parmi ses rangs se trouvent les créateurs originaux de Dead Space. Steve Papoutsi, producteur exécutif de The Callisto Protocol et producteur des première et deuxième aventures d’Isaac Clarke, Il m’a expliqué en quoi consistera ce nouveau titre: “L’histoire du protocole Callisto se déroulera sur Callisto, le satellite de Jupiter, en 2320. Les joueurs devront découvrir les sombres secrets de la prison de Black Iron.”

La création n’entre pas dans beaucoup plus de détails. “Nous en dirons plus sur le protagoniste, l’univers et l’histoire au cours de l’année prochaine, mais nous pensons que nos écrivains ont développé une fantastique histoire originale.” La prison de Black Iron nous ramène à notre voyage à travers le USG Ishimura en 2008. Isaac Clarke, un ingénieur, a dû se rendre sur ce navire minier pour le réparer. Son intérieur a été révélé comme un espace claustrophobe et complexe rempli de pièces sombres, de tunnels et de couloirs étroits. En réalité, l’Ishimura n’était pas une prison, mais elle a fini par fonctionner comme telle. C’est pourquoi l’évolution de l’espace de jeu semble logique et naturelle.

Une grande partie du succès de Dead Space était due au succès de la création de ses ennemis, les nécromorphes. Ces êtres déformés et mortels n’étaient rien de plus que les cadavres d’Ishimura elle-même, mutés par un virus qui leur a donné une nouvelle vie. Il y a quelque chose de très intéressant dans le combat du jeu, dans la façon dont Isaac Clarke les a combattus avec tout ce qui était en son pouvoir. Ce n’est pas un marin, ce n’est pas un guerrier, c’est un ingénieur, donc il lutte avec ses outils de travail et avec son ingéniosité. Par conséquent, Dead Space ressemblait à une bataille entre l’intelligence de notre personnage contre la brutalité des monstres auxquels nous avons fait face. Quelle proportion est encore en vigueur en 2020? Et surtout, quelle en est la part dans le protocole Callisto?

De l’Ishimura de Dead Space à Callisto

Le plus drôle, c’est que le titre de Visceral Games a placé son action dans un contexte où les ressources de la Terre étaient épuisées. L’Ishimura avait voyagé loin pour en obtenir davantage. Ces nécromorphes représentaient-ils la terrible erreur de l’homme? Isaac Clarke était-il une allégorie de la seule chose qui pouvait sauver l’humanité: l’utilisation de l’intelligence? Le producteur exécutif de The Callisto Protocol et Dead Space m’a expliqué que pour établir cette connexion avec Isaac, ils ont intégré une grande partie du HUD dans le corps de l’ingénieur. À la fin de la première décennie de l’an 2000, c’était impressionnant de pouvoir vérifier sa santé en regardant la couleur de sa colonne vertébrale, ainsi que d’accéder à l’inventaire grâce à un hologramme qui était projeté depuis son corps.

C’est grâce à cette combinaison d’idées que nous nous nous sentons si proches de notre avatar. Il est plus facile de se sentir immergé en tant que travailleur en détresse qu’en tant que tout-puissant; surtout si le reste des éléments du jeu soutiennent cette intention. Mais non seulement ces décisions ont favorisé l’immersion. Apporter toutes les informations au corps de notre protagoniste a mis l’accent sur cela, sur son corps, sur son dos. Dans ta chair. Dead Space peut être classé dans le sous-genre de jeux d’horreur corporel, un type de peur qui concentre ses énergies sur la peur d’être mangé, que notre corps soit déformé ou que nos intestins soient éparpillés sur le sol; également dans la panique absolue de se transformer en nécromorphes. Si vous connaissez la filmographie de David Cronenberg, vous saurez de quoi je parle.

La grande chose est la combinaison de cette peur avec le type de monstre auquel nous sommes confrontés, et l’accent qu’elle produit pour que nous comprenions que notre corps est important, sensible, vulnérable et vital. Pour finir de boucler la boucle, Isaac attaque ses ennemis détruisant également son anatomie, le coupant, pour devenir lui-même la terreur des nécromorphes. Cette torsion est courante dans les titres d’horreur et d’action, c’est celle imposée par Resident Evil depuis ses origines, mais ici elle fonctionne particulièrement bien. Cette somme d’idées a réussi à nous transmettre des sensations uniques, et ce sont les mêmes que nous voulons voir dans The Callisto Protocol.

Et c’est qu’il y a beaucoup de ces éléments qui indiquent également être dans le nouveau jeu vidéo d’horreur spatial. Le garçon qui est apparu dans la bande-annonce d’introduction avait également un compteur de vie sur son cou. Au début, il est apparu en train de parler avec un hologramme, une technologie qui semble similaire à celle utilisée par Isaac pour visualiser son inventaire. Dans quelques instants, un monstre est apparu devant luiIl ouvrit la bouche et enfila ses tentacules dans sa chair. Il ne semble pas que ceux qui ont regardé la scène de l’autre côté d’un écran aient été surpris, nous pouvons donc en déduire que dans la prison de Black Iron, ils font des expériences avec ces créatures et avec des êtres humains. Très probablement, le compteur de santé sur le cou est utile pour savoir que la nourriture des monstres est en bon état.

Après ce premier instant, un personnage regarde dans l’espace, à la surface de Callisto. Ce satellite est composé principalement de roches et de glace, il est très ancien et il est possible qu’il y ait un océan à l’intérieur, qui ouvre la possibilité que la vie aurait existé il y a longtemps. Cela peut prendre l’histoire dans deux directions. Le premier est de continuer avec l’idée de Dead Space de rechercher une nouvelle planète à habiter ou des ressources à exploiter. La seconde est que cette vie est quelque chose que les scientifiques de votre jeu essaient d’étudier. Compte tenu du fait qu’il semble qu’ils aient localisé une prison ici, la seconde est l’option la plus plausible, mais pourquoi les expérimentent-ils? Poursuivant les similitudes avec l’aventure de Clarke, l’ingénieur pourrait utiliser un module de stabilisation pour geler les ennemis et différents éléments de son environnement. Le studio voudra peut-être maintenant élargir davantage la gamme de pouvoirs d’Isaac, les obtenir par l’expérimentation avec des monstres. Cette idée a beaucoup de sens dans la façon dont ce studio de développement comprend l’horreur. Bien sûr, la question maintenant est: douze ans plus tard, la façon dont ils veulent nous faire peur a-t-elle changé ou suivra-t-elle les modèles de Dead Space?

Steve Papoutsis a mentionné les références habituelles pour trouver l’inspiration pour son nouveau jeu; bien sûr, avec Alien à la tête de tout. Considérant que depuis 2008 le genre d’horreur a parcouru un long chemin et que PT a tout révolutionné, je lui ai demandé si l’expérience de Hideo Kojima avait influencé l’équipe. Sa réponse a été “PT est un style d’horreur complètement différent du protocole Callisto, qui tire ses fondements de horreur classique des films de science-fiction. D’un autre côté, PT utilise les influences de la terreur japonaise pour construire son monde comme Silent Hill l’a fait auparavant. “Il m’a également parlé de l’importance d’écrire des personnages comme Isaac Clarke, des individus avec des forces et des faiblesses, parfaits pour le type d’expérience que nous fasciné par Dead Space.

Un jeu d’horreur dans l’univers PUBG

Tout semble indiquer que le protocole Callisto veut être un digne héritier de Dead SpaceFinalement, donc j’ai pu parler avec le producteurTout semble indiquer que le protocole Callisto veut être un digne héritier de Dead Space. J’avais des doutes car ce jeu est situé dans l’univers Battlegrounds de PlayerUnknown; Oui sérieusement. Mais l’idée du jeu est née sans prendre en compte ce titre et, simplement, ils l’ont adapté pour s’adapter plus tard. Avec une date à définir, nous attendons avec impatience 2022. Comme le disait Isaac Clarke: “Les bons hommes ont de bonnes intentions. Nous ne finissons pas toujours par faire le bien.” J’espère que ce n’est pas le cas et que les bonnes intentions de Steve Papoutsis et de son équipe parviennent à nous ramener les mêmes sensations que nous avons vécues en 2008. Désormais, nous ne pouvons qu’attendre. Allons-nous prendre un PUBG?

