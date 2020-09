Tous les câbles, commandes et contenus qui comprendront les packs de la console dans sa première.

La première de PlayStation 5 est déjà une réalité. Bon, c’était depuis pas mal de temps, mais avec la confirmation la semaine dernière de sa date de sortie et de son prix, l’arrivée de la console dans les magasins semble bien plus tangible. PS5 sera disponible en Espagne 19 novembre pour 499 euros, ou pour 399 euros dans le cas de son édition numérique sans lecteur de disque. Et, pour que vous n’ayez aucun doute sur les câbles, les accessoires et autres au moment de le recevoir, nous vous le disons ici tout ce qui inclura la PS5 dans sa boîte.

Chaque lancement de console est un monde, et plus encore lorsqu’il s’agit d’une nouvelle génération. À travers les âges, certaines versions étaient livrées avec les câbles et les commandes nécessaires, certaines avaient les bases mais sans le câble TV … Et dans le cas de la PlayStation 5, ainsi que de son édition numérique, on trouve le pack complet. Selon l’analyste Daniel Ahmad, les boîtiers PS5 seront prêts à installer la console pour le moment pas besoin d’adaptateurs ou de câbles supplémentaires, et son contenu de base sera le suivant:

Édition numérique PS5

Contenu des boîtiers PS5

Console PlayStation 5

Manette sans fil PS5 DualSense

SSD de 825 Go

Base de console pour le soutien

câble HDMI

Cordon d’alimentation

Câble USB pour charger le contrôleur

Manuel d’instructions

Le jeu Astro’s Playroom pré-installé sur la console

Comme nous l’avons mentionné précédemment, ces contenus seront communs aux box PlayStation 5 et à leur édition sans lecteur Des disques. Nous vous rappelons que, ces dernières dates, Sony s’est excusé pour le désordre autour des réservations PS5, en raison de son lancement sans préavis. Et si vous n’en avez pas encore, dans ce guide de précommande PlayStation 5, nous vous aidons à le trouver. De même, afin de mieux comprendre son catalogue, ce sont toutes les annonces de l’événement PS5.

En savoir plus sur: PlayStation 5, PlayStation 5 Digital Edition, PS5, Sony et Next Gen.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["ps5"]).setTargeting("publisher", ["sony"]).setTargeting("genre", ["otros","hardware"]).setTargeting("game", ["playstation-5"]).setTargeting("url_sha1", "bbf9191b590439d3d8964da031037d54ed7d1358");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');