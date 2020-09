Ubisoft

Il y a eu un Ubisoft Forward en juillet, et cela nous a donné des spectacles incroyables allant d’Assassin’s Creed Valhalla à Far Cry 6. Maintenant, un autre événement est sur le point de se produire, mais certaines personnes se demandent: qu’est-ce qu’Ubisoft Forward? Vous découvrirez ici ce qu’est l’événement, l’heure à laquelle il doit commencer, et où et comment vous pouvez le regarder en direct.

Avant le début de l’événement, il aurait été divulgué qu’un remake de Prince of Persia Sands of Time avait été répertorié sur uPlay. Cela suggère qu’une révélation aura lieu aujourd’hui pendant Ubisoft Forward, et – si cela se produit – nous tous, fans de Prince of Persia, serons ravis.

Quoi qu’il en soit, que la révélation se produise ou non, vous découvrirez ci-dessous l’heure de début ainsi que où et comment regarder l’événement en direct.

Qu’est-ce qu’Ubisoft Forward?

Ubisoft Forward est une vitrine qui montrera le gameplay et fournira des mises à jour pour les versions à venir.

Non seulement cela, mais Ubisoft Forward est également un événement qui a fourni des révélations majeures telles que Far Cry 6 en juillet.

Comme mentionné précédemment, un remake de Prince of Persia Sands of Time aurait été divulgué, donc cela pourrait être la grande révélation de la vitrine d’aujourd’hui.

Mais, bien que ce soit une spéculation, Ubisoft a confirmé que HyperScape, Watch Dogs Legion et Rainbow Six Siege feraient tous des apparitions.

Non seulement cela, mais nous recevrons également une mise à jour sur Immortals Fenyx Rising qui portait auparavant le meilleur nom de Gods & Monsters.

Watch Dogs Legion sera lancé sur Xbox One, PlayStation 4, Stadia et PC le 29 octobre, et sur les systèmes Xbox de nouvelle génération le 10 novembre. Achetez les éditions Xbox One ou PlayStation 4 pour 59,99 $ et effectuez une mise à niveau gratuite vers la prochaine génération de systèmes. – Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) 9 septembre 2020

Où regarder Ubisoft Forward

L’heure de début de l’émission principale d’Ubisoft Forward est le 10 septembre à 20h00 BST et vous pouvez la regarder en direct sur le site Web de l’éditeur.

Comme ailleurs, l’heure de début d’Ubisoft Forward devrait être 12h00 PT et 15h00 HE, et vous pouvez également la regarder sur YouTube ou Twitch.

En ce qui concerne la durée de la vitrine, attendez-vous à ce que sa durée soit d’un peu moins d’une heure.

Watch Dogs Legion et Immortals Fenyx Rising sont tous deux des inclusions passionnantes, mais beaucoup de gens se croiseront les doigts pour Prince of Persia.

