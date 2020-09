Si vous envisagez de donner sauter à la nouvelle génération Avec un lancement PlayStation 5 et vous avez vu l’événement de lancement, je suis sûr que vous avez encore des questions sans réponse. Malgré le prix et la date de sortie, Sony a laissé des problèmes dans l’air qui soulèvent inévitablement des doutes pour les joueurs.

Il reste encore deux mois lancement de la PS5 en Espagne (plus précisément le 19 novembre), il est donc encore temps que le puzzle soit enfin terminé. De quelles questions parle-t-on exactement? Nous vous disons

Tous les jeux finiront-ils par coûter 80 €?

La grande cruche d’eau froide après l’événement de présentation PS5 était sûrement connaître officiellement l’augmentation des prix des jeux que cette génération nous apportera. Le saut est remarquable: certaines grandes sorties exclusives sur PS5 coûteront 79,99 € et la première d’entre elles sera Demon’s Souls Remake.

Cependant, un autre excellent jeu de lancement PS5, Spider-Man Miles Morales, coûtera 59,99 €, également disponible sur PlayStation 4, ce qui nous trouble tous. Tous les jeux nous coûteront-ils 80 € sur la durée?À quel prix les magasins physiques vendront-ils les jeux? Nous espérons avoir de vos nouvelles avant le lancement de la console.

Compatibilité descendante: lancement? Aussi pour les jeux physiques?

Il a été confirmé que le 99% des jeux PS4 (et uniquement depuis PS4) sera compatible avec PS5. Cependant, peu de détails supplémentaires ont été donnés sur la compatibilité ascendante; Ce nombre de jeux rétrocompatibles sera-t-il du jour du lancement ou devrons-nous attendre?

Nous n’avons pas non plus de confirmation officielle sur le fait que le rétrocompatibilité ce sera à la fois pour les versions numériques et les jeux PS4 physiques que nous avons sur l’étagère. Nous supposons qu’il n’y aura pas de problème, mais plus de détails seraient les bienvenus.

Marvel´s Spider-Man: Miles Morales | Sony

Y aura-t-il des améliorations aux jeux PS4 si vous y jouez sur PS5?

Nous connaissons déjà une large liste de jeux PS4 à venir qui seront mis à jour gratuitement sur PS5, tels que Cyberpunk 2077 ou Assassin’s Creed Valhalla; Autrement dit, en achetant la version PS4, nous aurons les deux. Cependant, on ne sait pas quels avantages il aura à jouer aux jeux PS4 sur une console supérieure comme PS5.

Sony n’a pas donné de détails précis sur la question de savoir si les versions majeures de la PS4 comme The Last of Us 2, Final Fantasy VII Remake ou God of War seront meilleures à l’écran, s’amélioreront votre taux d’images par seconde ou comment ils bénéficieront du nouveau disque dur SSD en termes de temps de chargement.

Y aura-t-il suffisamment de stock la semaine du lancement?

La période de réservation PS5 dans notre pays a été ouverte du jour au lendemain et beaucoup ont été pris par surprise. Dans l’étrange magasin, les réservations ont été épuisées en quelques heures et il y a déjà des publicités sur des plateformes comme eBay où la PS5 est revendue pour des milliers d’euros … Connaissant la situation mondiale problématique due à la pandémie, y aura-t-il des problèmes de stock dans les premières semaines? Y aura-t-il des smacks pour acheter une PS5 ce Noël?