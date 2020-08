Wasteland 3 ramène The Provost, un personnage récurrent de la série qui est aussi mystérieux qu’éloquent. Trouvé dans The Warrens, The Provost est nécessaire pour débloquer un exploit, mais il n’a pas beaucoup plus d’utilité dans le jeu.

Le prévôt est apparu à la fois dans Wasteland et Wasteland 2. Dans le jeu précédent, il pouvait rejoindre le joueur en tant que compagnon, jaillissant différents dialogues latins en fonction de divers facteurs tels que l’appartenance religieuse du joueur.

Dans Wasteland 2, le seul rôle du prévôt était d’ouvrir un coffre-fort verrouillé contenant l’Œil de la Providence. Dans Wasteland 3, il semble que le travail de The Provost soit encore plus déroutant, mais aussi très difficile à trouver.

Où trouver le prévôt dans Wasteland 3

Le prévôt se cache derrière une porte verrouillée dans le quartier pénitentiaire de The Warrens, derrière The Bizarre. Pour l’atteindre, vous devrez ouvrir une porte verrouillée (le niveau 7 de crochetage est requis).

Une fois que vous aurez rencontré The Provost, il vous parlera uniquement en latin et commencera à suivre votre soirée. Si vous ne parvenez pas à interagir avec lui, ne paniquez pas – ce n’est pas un problème; il est censé être incompréhensible et incohérent.

Une fois que vous aurez trouvé The Provost, vous recevrez Quid Agit de Wasteland 3?! réalisation, mais ce n’est pas tout ce que vous pouvez faire avec lui – si vous êtes en mesure de le maintenir en vie.

Divertissement inXile

Que fait The Provost dans Wasteland 3?

Selon Redditor vizendel, vous devez emmener The Provost au Snowed Inn Resort et ouvrir le grille-pain sur le chemin le plus à droite. Lorsque le prévôt voit le jeton de Minerva, il déclenche un échange de dialogue où il parle en latin.

Ensuite, dirigez-vous vers le point le plus au nord-ouest de la carte, au cœur de la montagne. Ici, le prévôt «révélera qu’il fait partie du prévôt Illuminati, et il y a un exploit pour cela».

Gardez à l’esprit qu’il y a probablement d’autres secrets cachés dans Wasteland 3, dont certains peuvent concerner The Provost et son étrange fraternité. Tous les secrets de ce jeu n’ont pas encore été découverts.

Dans d’autres nouvelles, où est Mjolnir dans Fortnite? Comment ramasser en tant que Thor!