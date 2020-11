Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 06/11/2020 08:44

L’un des points les plus importants de cette nouvelle génération est la vitesse des consoles. Bien que l’aspect visuel et les jeux fonctionnant en 4K soient un point qui plaira à plus d’une personne, l’utilisation de mémoires SSD dans le PS5 et la Xbox Series X a donné aux consoles un niveau de traitement jamais vu auparavant, du moins en ce qui concerne le matériel domestique. De cette façon, Ci-dessous, vous pouvez voir une vidéo où la vitesse de chargement est comparée entre la proposition Sony et Microsoft.

La vidéo GameSpot nous montre une comparaison directe entre la vitesse de la PS5 et celle de la Xbox Series X. Bien que les deux consoles utilisent une mémoire SSD interne, la puissance accrue de la console de Microsoft lui donne un avantage de quelques secondes sur le matériel de Sony.

De même, il est important de mentionner que les versions des jeux testés sont rétrocompatibles, car pour le moment aucune amélioration n’a été annoncée pour les titres, à l’exception de Destiny 2. De cette façon, vous pouvez consulter la vidéo ici. En revanche, voici les résultats:

Red Dead Redemption 2

-Xbox Series X: 1 minute 4 secondes

-PS5: 1 minute 5 secondes

Final Fantasy XV

-Xbox Series X: 48 secondes

-PS5: 1 minute 10 secondes

Destin 2

-Xbox Series X: 42 secondes

– PS5: 57 secondes

Monster Hunter: Monde

-Xbox Series X: 35 secondes

– PS5: 51 secondes

La PS5 et la Xbox Series X arrivent sur le marché la semaine prochaine, mais vous pouvez déjà consulter nos critiques de la nouvelle console de Sony et Microsoft.

Via: GameSpot

