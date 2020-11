Le monde du divertissement télévisé réussit depuis de nombreuses années avec des programmes dans lesquels les candidats doivent passer divers tests, afin de gagner beaucoup d’argent. Cette illusion de s’enrichir a fait conquérir ce type de programmes sur les différentes chaînes dans la lutte pour une audience de plus en plus difficile à maintenir. Dans ce cas, on n’a pas besoin du joker public pour dire que le concours mythique Qui veut être millionnaire?, programme mondialement connu, a préféré à cette occasion passer des différentes chaînes de télévision au petit écran, plus précisément à notre Commutateur Nintendo. Le spectacle charismatique a déjà débarqué sur nos hybrides préférés avec multitude d’actualités et de contenus supplémentaires aux mains de la société Microids.

Qui veut être millionnaire … de chez soi?

Le programme bien connu où une personne essaie d’obtenir ce million convoité, en y répondant 15 questions à choix multiples, dans lequel la difficulté et la récompense pour répondre correctement augmentent, est enfin arrivé sur Nintendo Switch. Dans le jeu nous trouverons les jokers classiquesDe l’aide du public, un appel au conseil, à l’élimination de la moitié des réponses. Il comprend également diverses fonctionnalités telles que la puissance choisissez l’avatar qui va concourir et l’étude où participer. D’autre part, il inclut la possibilité de jouez contre vos amis et votre famille et même un mode Bataille royale dans lequel vous pouvez vous tester dans une bataille de 99 personnes en ligne. De plus, vous pouvez également choisissez ou bloquez plusieurs questions thématiques. Aujourd’hui, nous vous proposons la bande-annonce de présentation du jeu où vous pouvez voir des sujets tels que l’art, la littérature, Star Wars ou Harry Potter, entre autres.

Voir également

Avec ce magnifique jeu que nous avons déjà disponible pour notre Nintendo Switch (sauf en Amérique du Nord qui ne sera disponible que le 17 novembre), nous aurons de grandes heures de plaisir en famille. Êtes-vous prêt à devenir bientôt millionnaires en jouant à ce grand jeu et en compétition avec vos amis ou dans son mode Battle Royal?

La source

en relation