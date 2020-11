Le joueur suédois a publié un tweet indigné selon lequel son visage et son nom sont utilisés à des fins lucratives.

Zlatan Ibrahimovic C’est une star sur le terrain, comme il l’a montré tout au long de sa carrière. Dehors, il s’est toujours montré un type particulier, avec des déclarations aussi arrogantes que drôles, formant une personnalité caractéristique. Maintenant, le footballeur suédois appartenant à AC Milan, Il vient de faire des déclarations surprenantes sur Twitter à propos de sa présence dans des jeux vidéo comme FIFA 21.

Ibrahimovic dit qu’il va enquêter si l’utilisation de son visage et de son nom à la FIFA est légale ou nonVous avez utilisé vos réseaux sociaux pour demander pourquoi EA Sports utilise votre nom et votre visage sans aucun consentement. Quelque chose qui se passe depuis plusieurs saisons, depuis qu’il est professionnel. Mais il pose la question maintenant, à 38 ans. On vous laisse ci-dessous le tweet du player publié par l’ancien de Barça, Ajax ou LA Galaxy entre autres clubs.

“Qui a donné autorisation à EA Sports utiliser mon nom et mon visage? ? Je ne suis pas au courant d’être membre du FIFpro et si je le suis, j’y ai été mis sans aucune connaissance réelle grâce à une étrange manœuvre. Et bien sûr Je n’ai jamais permis à la FIFA ou au FIFpro de gagner de l’argent en m’utilisant“Le Suédois conclut dans un deuxième tweet qu’il enquêtera sur ce qui s’est passé.

Il faudra voir comment toute cette histoire se termine ou si elle ne part pas d’une simple anecdote. Dans tous les cas, la première FIFA nouvelle génération avec FIFA 21 sur PS5 et Xbox Series arrivera bientôt, qui sera disponible le 4 décembre, permettant un mise à jour gratuite pour ceux qui ont déjà le jeu sur PS4 ou Xbox One. Vous pouvez également consulter notre analyse des versions des systèmes actuels.

En savoir plus: EA Sports et FIFA 21.

