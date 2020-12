Il y a quelques mois, il a été annoncé que les sociétés indépendantes Binary Haze Interactive, Live Wire et Adglobe allaient collaborer pour publier conjointement Ender Lilies: Quietus des chevaliers, une RPG d’action en vue latérale avec plateformes Atmosphère assez gothique avec une histoire quelque peu sombre et un style qui rappelle peut-être les célèbres Dark Souls en raison de sa difficulté. Ensuite, il a été vaguement mentionné qu’il sortirait sur plusieurs plates-formes, sans préciser si la console hybride ferait partie de celles choisies; après un certain temps, il a finalement été confirmé que c’était le cas, le deuxième trimestre étant la date estimée approximative de cette première, en attendant le jour exact plus tard. Quant au titre lui-même, il nous emmène dans un royaume maudit lointain, où une pluie étrange a la capacité de transformer ses habitants malheureux en morts-vivants monstrueux assoiffés de sang, à l’exception d’une mystérieuse jeune femme, Lily, qui a la capacité d’invoquer créatures puissantes pour l’aider. Avec l’aide de ce pouvoir magique, nous devons percer et démêler la triste histoire du royaume, peut-être à la recherche d’un moyen de remédier à son mal, serons-nous en mesure de l’aider dans sa dure odyssée?

Ender Lilies: Quietus of the Knights Trailer (Nintendo Switch)

L’histoire

Il était une fois, dans le royaume de la fin, la pluie de la mort a soudainement commencé à tomber, transformant tous les êtres vivants qu’elle touchait en cadavres sanguinaires. En un instant, le royaume est tombé dans le chaos. La pluie maudite n’a jamais cessé de tomber sur les ruines restantes… Au fond d’une vieille église oubliée, Lily ouvre les yeux. Expérience

ENDER LILIES est un jeu de rôle d’action en 2D de dark fantasy qui tente de percer les mystères d’une nation détruite par un événement catastrophique. Le royaume déchu de la fin est un monde tragique et magnifique avec un château majestueux, des forêts submergées et des zones souterraines interdites. Au cours de ce pénible voyage, rencontrez des ennemis hideux contre lesquels un moment d’inattention pourrait s’avérer fatal. En libérant les ennemis de leur malédiction éternelle, vous pouvez gagner leur force. Surmontez les difficultés de votre voyage et découvrez la vérité avec l’aide des chevaliers déchus. Musique

Explorez un monde surnaturel stimulant avec la musique obsédante du groupe musical Mili, dont le générique comprend l’ouverture de Goblin Slayer “Rightfully” et d’autres franchises d’anime telles que Ghost in the Shell.

