Si vous êtes fan de jeux qui font quelque chose d’un peu différent, avec des styles artistiques et des bandes sonores vraiment uniques, vous voudrez peut-être faire attention Art Sqool qui vient d’être annoncé pour Switch.

Art Sqool est un jeu de simulation d’école expérimental qui combine l’exploration avec une série de tâches créatives que le joueur doit accomplir. Vous incarnez Froshmin, un étudiant de première année qui veut juste créer de l’art, explorer le campus décalé et travailler sur les tâches qui vous sont confiées par le professeur.

Le professeur sert de conseiller et juge également votre travail, vous donnant des notes en fonction de la façon dont vous avez réussi à accomplir chaque tâche. La version Switch du jeu pourrait également s’avérer être le meilleur moyen de jouer, avec la mise en œuvre d’un nouvel écran tactile et d’un nouveau support de stylet pour tirer le meilleur parti de la machine de Nintendo.

Voici une liste de fonctionnalités:

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

SOIS CRÉATIF. Le professeur est un mec vraiment cool. Et peindre, c’est s’amuser, alors deviens fou! Plus de 200 invites inspirantes vous aideront à surmonter n’importe quel blocage créatif.

EXPLOREZ UN CAMPUS INCROYABLE. Vous n’avez jamais rien vu de tel. SE DÉTENDRE. OK, il y a peut-être des défis dans le jeu, mais cela donne également aux joueurs l’occasion de se détendre: vous pouvez vous détendre avec de la musique relaxante et un rythme lent du jeu. DEVENEZ COLLECTOR. Trouvez et collectionnez des pinceaux sympas pour vous aider dans votre processus artistique. Il y a de nombreux extras cachés autour de la carte, comme un pinceau ondulé, un crayon arc-en-ciel et… une vadrouille.

Julian Glander, l’artiste et développeur derrière le jeu, déclare: «Art Sqool dit définitivement quelque chose sur l’état de l’éducation artistique et sur la façon dont l’art et la créativité sont liés et poussent souvent contre les systèmes rigides de notre monde. Mais vous pouvez aussi simplement éteignez votre cerveau et passez un bon moment à dessiner, à explorer et à écouter de la musique ».

Nous n’avons pas encore de date de sortie pour celui-ci, alors gardez les yeux ouverts pour plus de nouvelles au cours des prochains mois.