Gameboy C’est sans aucun doute la console la plus emblématique de Nintendo, du moins au format portable. Dans celui-ci, nous avons pu déguster des sagas classiques de la table d’après-dîner telles que LA légende de Zelda, ainsi que Super Mario. De nouvelles franchises sont également arrivées et marqueraient un tournant pour l’industrie.

Et est-ce que Pokémon il a en outre déclenché des ventes de Game Boy qui étaient déjà millionnaires. Le Classic Game Boy a ensuite été suivi de plusieurs modèles ou révisions que nous connaissons tous. Game Boy Pocket, beaucoup plus stylisé ou Game Boy Color et l’un des plus appréciés grâce à l’introduction de jeux de couleurs précisément.

{“@context”: “https://schema.org”, “@type”: “ImageObject”, “url”: “https: / / fotografias-neox.atresmedia.com / clipping / cmsimages02 /2020/12/18/E75D21F5-E908-4F59-89A6-1BB03BAAEB30/58.jpg “,” uploadDate “:” 2020-12-18T10: 37: 32.628 + 01: 00 “,” width “: “1000”, “hauteur”: “567”}

Pokémon | Jeu habituel

Des années plus tard, les sœurs aînées de la Game Boy arriveraient. Modèle Advance a porté la puissance de l’ordinateur portable à 32 bits, nous permettant de profiter d’une véritable section visuelle scandale pour une console qui pourrait tenir dans votre poche. Avec tout cela, Game Boy n’a pas manqué le rendez-vous de recevoir toutes sortes d’accessoires qui d’une certaine manière amélioraient ou rendaient l’expérience plus confortable.

Qui ne se souvient pas de la caméra Game Boy? Ou une imprimante Game Boy? Dans le prochain test, nous allons vous mettre à l’épreuve. Vous devrez montrer que vous avez vécu l’âge d’or de l’ordinateur portable avec un quiz dans lequel vous devrez deviner quels accessoires ou accessoires sont venus sur la console, et lesquels ne l’ont pas été.

