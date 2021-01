Éditorial: Cinéma / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’industrie cinématographique continue de décider d’adapter des concepts que peu d’entre nous auraient imaginés. Par exemple, il a été récemment rapporté qu’un film sur le cube de Rubik, un jouet de puzzle populaire, est déjà en développement.

Selon les informations de Deadline (via Tomatazos), les sociétés de production Hyde Park et Endeavour Content se sont associées pour créer du contenu audiovisuel basé sur le Rubik’s cube. L’un d’eux sera un film qui sera produit par Ashok Amritraj de Hyde Park, tandis que ses producteurs exécutifs seront Priya Amritraj et Addison Mehr, qui travaillent également pour la même société.

«J’ai eu un lien personnel et nostalgique avec le cube de Rubik depuis mon enfance en Inde», a déclaré Amritraj. “Je suis ravi de m’associer à Endeavour Content et Rubik’s / Smiley et je suis ravi de créer un univers Rubik merveilleux et complexe.”

Il convient de mentionner que, pour le moment, on ne sait pas sur quoi portera le film. C’est-à-dire qu’il n’est pas clair s’il s’agit d’un documentaire sur la création de ces cubes ou s’ils envisagent simplement une histoire autour de ce jouet légendaire. Un peu comme ce qu’ils essaient de faire avec le film Tetris.

Il y a un autre projet lié à Rubik

Ça te parait peu? Alors sachez que ces deux entreprises prévoient également un autre type de production basé sur le cube Rubik.

Le fait est que Hyde Park travaille également avec Glassman Media (The Wall) pour créer un spectacle basé sur cette marque mondiale. Pour le moment, on ne sait pas de quoi il s’agira, mais il devrait s’agir d’une sorte de programme de concours.

Et vous, pensez-vous que ce contenu audiovisuel basé sur le cube de Rubik fonctionne? Comment pensez-vous que votre film sera? Dites le nous dans les commentaires.

