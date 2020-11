Ubisoft détaille les ajouts que le jeu aura sur PS5 grâce à la vibration haptique et aux déclencheurs adaptatifs du DualSense.

Rainbow Six Siege a confirmé son arrivée sur PS5 et Xbox Series X il y a longtemps, bien que ce ne soit il y a quelques jours que sa date de sortie sur les consoles de nouvelle génération a été finalisée. Le hit multijoueur d’Ubisoft, devenu l’un des esports de référence, a également détaillé sur le blog officiel PlayStation les fonctionnalités exclusives qu’il aura sur PlayStation 5 grâce aux capacités du contrôleur DualSense.

Comme l’indique l’équipe Ubisoft sur le blog, le bouton R2, à travers son déclencheur adaptatif, il simulera la résistance d’une vraie gâchette afin que les joueurs aient une touche plus réaliste de chaque arme, puisqu’elle sera différente selon la catégorie et les accessoires qu’elle a équipés. Vous remarquerez également cette différence dans le type d’attaque, les armes à un coup et les armes automatiques répondant différemment.

R6 Siege promet une plus grande immersion grâce à la vibration haptique du DualSenseL’immersion augmentera également avec le vibration haptique. L’étude française indique que les joueurs ressentiront l’impact des balles comme jamais auparavant: “Désormais, les armes, les explosions, les appareils, etc. feront vibrer la manette entre les mains des joueurs.” Il semble que les jeux de tir profiteront beaucoup de vertus de la nouvelle commande; Il y a quelques jours, l’exemple de la façon dont Deathloop fonctionnera avec DualSense a été montré.

Rainbow Six Siege présentera des améliorations techniques dans la nouvelle génération qui permettront au jeu de fonctionner à 4K et être capable d’atteindre 120 FPS. Ubisoft souhaite que les compétitions pour le titre s’étalent au fil des ans. Vous pouvez en savoir plus sur le jeu dans ce rapport dans lequel nous parlons de son évolution.

