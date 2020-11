Overwatch a fait ses débuts en 2016 en tant que jeu historique. En plus d’avoir remporté le prix du jeu de l’année aux Game Awards 2016, le jeu de tir héros de Blizzard Entertainment a créé une énorme communauté; c’était le centre d’une scène compétitive très intense et cela a également inspiré la création de nombreux jeux avec un concept similaire.

Cependant, un long moment s’est écoulé depuis la sortie d’Overwatch. En tenant compte du fait qu’il s’agit d’un jeu multijoueur, vous pouvez penser qu’il est trop tard pour y entrer et profiter de tout ce qu’il a à offrir.

Heureusement, la réalité est différente. En fait, c’est l’un des meilleurs moments pour obtenir Overwatch et découvrir tout ce que Blizzard prépare depuis des années et continue de cuisiner. Tu ne nous crois pas? Découvrez les raisons que nous vous présentons afin que vous puissiez voir pourquoi nous avons raison.

Une expérience multijoueur amusante et intense qui vous donnera de nombreuses heures

Lorsque Overwatch a fait ses débuts en mai 2016, il a surpris les habitants et les étrangers pour plusieurs raisons. Non seulement c’était un jeu de tir multijoueur avec un concept qui se sentait frais et avec une section visuelle qui est tombée amoureuse dès le premier instant grâce au charisme de son monde et de tous ses personnages. Il l’a également fait pour un système de jeu divertissant, compétitif et bien équilibré.

L’intensité et l’équilibre d’Overwatch sont un délice

Quatre ans après la sortie d’Overwatch, nous pouvons dire que toutes ces fonctionnalités sont toujours valables. Même vu sous la loupe des standards modernes et de l’évolution des jeux vidéo dans la seconde moitié de la dernière décennie. De cette façon, lorsque vous démarrez Overwatch et voyez tout ce qu’il a à offrir, vous pouvez vous amuser autant que ceux qui l’ont eu depuis le premier jour.

Un autre point à considérer est qu’Overwatch est un jeu qui a le potentiel de vous offrir des centaines, voire des milliers d’heures de jeu. Si vous parcourez ses forums officiels ou son subreddit, vous verrez des cas de personnes qui y ont déjà investi beaucoup de temps. Sans aucun doute, cela montre que cela vous donne beaucoup de valeur pour votre argent.

Événements et soutien de Blizzard Entertainment

Un autre point important est qu’Overwatch est un jeu en constante évolution. Le fait qu’il ait un modèle de jeu en tant que service ne signifie pas seulement qu’il vous offre une tonne de produits cosmétiques à débloquer. De plus, cela signifie que vous avez une équipe de développement concentrée sur la diffusion d’informations qui font trembler l’expérience de temps en temps.

À quel genre de nouvelles pouvez-vous vous attendre dans Overwatch? Sans aucun doute, les plus frappants sont les nouveaux héros. Jusqu’à présent, Overwatch a ouvert la porte à plus de 10 nouveaux personnages qui ont offert une perspective différente sur chacune des 3 classes du tireur de héros. Beaucoup de ces héros sont venus accompagnés de nouveaux paramètres, ainsi que d’un contexte narratif qui rend l’univers Overwatch plus grand et plus riche.

Nous ne pouvons pas non plus oublier de mentionner que Blizzard aime célébrer différentes dates spéciales au sein d’Overwatch. Il le fait avec des événements spéciaux qui introduisent souvent des modes de jeu à durée limitée et vous donnent la chance de débloquer des skins impressionnants pour vos héros préférés. En fait, il y a quelques semaines, Halloween Terror a eu lieu, un événement avec toute la terreur d’Halloween.

C’est un jeu qui se soucie de sa communauté

L’amour que l’équipe d’Overwatch porte à sa communauté se reflète de plusieurs manières. Nous avons déjà mentionné tout le contenu qu’il a reçu depuis son lancement, mais il y a toujours des améliorations de la qualité de vie qu’il a apportées pour que les fans d’Overwatch puissent être très heureux en jouant.

Pour vous donner une idée, nous allons vous donner un exemple récent: début novembre, un rapport est apparu qui a confirmé qu’une intelligence artificielle mise en œuvre par Blizzard a réussi à réduire la toxicité au sein d’Overwatch. Avec l’utilisation de l’apprentissage automatique, l’entreprise peut vérifier les rapports des joueurs sur le langage et le comportement offensants. Cela a permis des sanctions appropriées plus rapidement et le résultat est une communauté où, petit à petit, la toxicité n’est plus un problème.

Overwatch évolue constamment

Au fil des ans, l’équipe d’Overwatch a mis en œuvre différentes options sociales qui font du héros de tir un meilleur endroit. Par exemple, il existe un système de matchmaking qui vous permet de créer des équipes avec une bonne composition d’éléments et même de vous récompenser pour l’utilisation d’une classe que vous n’aimez peut-être pas beaucoup. Il existe également des moyens de reconnaître le bon travail d’équipe et le talent des autres utilisateurs. Tout cela afin de créer un meilleur environnement pour tous!

Overwatch a encore beaucoup de vie

Vous avez sûrement déjà entendu qu’une suite d’Overwatch est en développement et c’est pourquoi vous pensez que c’est un mauvais moment pour acheter le jeu. Cependant, la réalité est que vous vous trompez, car la première édition d’Overwatch a encore beaucoup de vie.

Ce qui se passe, c’est que Blizzard a déjà confirmé que l’environnement multijoueur entre Overwatch et Overwatch 2 sera partagé. Cela signifie que vous recevrez toutes les nouvelles que votre PvP aura dans les années à venir. Ce qui précède comprend des cartes, des modes de jeu, des personnages et plus encore. De même, vous pouvez jouer avec tous vos amis, qu’ils le fassent depuis Overwatch ou Overwatch 2.

Tu ne nous crois pas? Cela semble trop beau pour être vrai? Découvrez ce que Blizzard a dit quand ils ont annoncé Overwatch 2:

“Overwatch 2 renouvelle également l’engagement de Blizzard à continuer de soutenir la communauté Overwatch actuelle. Les joueurs actuels d’Overwatch pourront combattre aux côtés des joueurs d’Overwatch 2 en PvP multijoueur”, a déclaré Blizzard dans un communiqué publié l’année dernière. «De plus, les joueurs actuels d’Overwatch pourront jouer sur les cartes et avec les héros d’Overwatch 2, de sorte que l’expérience PvP de base reste toujours aussi dynamique et vitale aux yeux de la communauté d’aujourd’hui à l’ère d’Overwatch. 2 “.

C’est donc le bon moment pour entrer dans le monde d’Overwatch et être bien préparé pour l’arrivée de sa suite. Ainsi, lorsque tous les débutants sont dans le jeu, vous aurez beaucoup de temps d’entraînement et vous pourrez les surmonter avec vos amis dans le jeu compétitif. Gardez à l’esprit qu’il semble qu’il reste encore un certain temps pour Overwatch 2, vous feriez donc mieux de ne pas manquer les bons moments qui vous attendent dans Overwatch.

Des heures de plaisir garanties

Overwatch a rarement été aussi bon marché

Pour terminer, nous laissons la raison qui vous convaincra. Nous pensons que c’est l’un des meilleurs moments pour entrer dans Overwatch car il a rarement été aussi bon marché.

A l’occasion du Black Friday, Blizzard propose Overwatch avec jusqu’à 66% de réduction sur les consoles. Il est également possible de le trouver avec une réduction dans sa version PC. Nous vous laissons les offres ci-dessous:

Comme vous pouvez le voir, Overwatch peut être très bon marché et c’est une promotion qui ne sera pas disponible pour toujours. Pourquoi ne pas en profiter pour passer des heures et des heures de plaisir qui vous feront passer un bon moment?

Overwatch peut être trouvé sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez tout savoir sur le jeu de tir héros de Blizzard Entertainment en cliquant ici.