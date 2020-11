Run The Jewels a composé la chanson No Save Point pour l’OST du jeu.

Si nous n’avons pas de nouvelles surprises, le lancement de Cyberpunk 2077 est dans moins d’un mois. le 10 décembre, le nouveau titre de CD Projekt et l’un des plus attendus par les joueurs, arrivera sur le marché. Comme l’étude l’a déjà commenté à l’occasion, le jeu a un bande originale spécial et a eu la participation de plusieurs groupes Réputés qui ont fait des chansons pour le jeu vidéo.

Maintenant, Cyberpunk 2077 a introduit un nouveau sujet, ‘Aucun point de sauvegarde‘du duo Run The Jewels, composé des rappeurs Killer Mike et El-P. La chanson hip-hop a une base qui induit cette dystopie que l’environnement cyberpunk présente toujours et que l’on retrouvera probablement dans le jeu. Comme si cela ne suffisait pas, la chanson a un clin d’œil à Keanu Reeves, un véritable acteur qui apparaît dans le jeu sous le nom de Jonnhy Silverland.

Dans une partie des paroles, les rappeurs ils mentionnent à Reeves: “Slap, tenant une bombe / Keanu Reeves, bras cybernétique dans ma manche / bombarder tout le monde, je les regarde tomber comme des feuilles d’automne”, dit la chanson si nous la traduisons de l’anglais. le Clip vidéo, en plus, il accompagne en quelque sorte parfaite à la fois à la chanson et à l’esthétique de Cyberpunk 2077.

Comme nous l’avons mentionné, en principe, le jeu sortira définitivement décembre. En fait, cette semaine, il y avait des rumeurs autour du réseau selon lesquelles un autre retard était possible, mais CD Projekt est sorti pour nier cette information. Au fait, le studio a annoncé un nouveau Fil de nuit pour le 19 novembre prochain où il nous donnera plus d’informations sur le titre. L’événement mettra en vedette, précisément, Keanu Reeves.

