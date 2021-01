Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

De plus en plus d’entreprises s’intéressent au monde de la réalité virtuelle et il semble qu’elle aura une place importante dans le futur du divertissement. Apple fait partie des entreprises qui pourraient parier sur ce marché. Selon les rapports, il le fera avec une visière recouverte de tissu très chère.

Bloomberg a récemment publié un rapport affirmant qu’Apple travaille sur un casque de réalité virtuelle. C’est un appareil qui arriverait sur le marché au début de 2022 et serait plus cher que les appareils concurrents.

L’idée d’Apple serait de disposer d’un appareil permettant au public de profiter du contenu de jeu, de vidéos et d’utiliser des outils de communication. En d’autres termes, la même chose que l’on peut déjà faire avec d’autres appareils de réalité virtuelle disponibles sur le marché.

Il est à noter qu’Apple considérerait ce produit comme un lancement de niche et que plus tard, il prévoit de lancer un casque de réalité augmentée pour le grand public. C’est pourquoi il estime qu’il ne «vendra qu’un seul spectateur par jour et par magasin».

Résolution plus élevée que les produits HTC et Oculus

Alors que nous parlons d’un prix élevé, il semble que l’appareil Apple offrirait également certains avantages par rapport à la concurrence. L’article mentionne qu’il aurait une résolution plus élevée que celle offerte par les alternatives HTC et Oculus, grâce au fait qu’il aurait l’une des puces les plus avancées d’Apple.

Un autre point qui ressort est qu’ils disent qu’Apple a eu des problèmes pour concevoir cet appareil. Le fait est que sa puissance l’aurait forcé à avoir un ventilateur, ce qui a augmenté sa taille et son poids. Cela a conduit à des inquiétudes quant à la possibilité de fatiguer le cou de ses utilisateurs.

C’est pourquoi Apple aurait travaillé à réduire la taille et à créer un extérieur en tissu. La police garantit que la version actuelle a un design qui rapproche le viseur du visage.

Et pour vous, que pensez-vous de ces informations? Comment pensez-vous que ce supposé casque VR se comporterait? Dites le nous dans les commentaires.

