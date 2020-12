Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les fans des jeux Remedy Entertainment ont des raisons de se réjouir car leur dernier titre, Control, a franchi une étape commerciale importante et la meilleure partie est que malgré ses débuts il y a plus d’un an, il a connu une augmentation significative des ventes.

Lors de sa présentation du Capital Market Day, Remedy Entertainment a annoncé que Control avait déjà dépassé les 2 millions d’exemplaires vendus, un chiffre qui montre le bon accueil que le titre a eu, disponible depuis août 2019 sur PS4, Xbox One et PC, d’abord en Epic Game Store puis sur Steam. De la même manière, la société a assuré que Control vit un grand moment sur le marché et se vend mieux que jamais et qu’en fait, novembre 2020 est le mois avec les meilleures performances de vente pour ce titre.

De même, Remedy a souligné l’augmentation des ventes numériques, tirée par la pandémie, puisque de 60% enregistrés en 2019, elles sont passées à 90% cette année. Récemment, Control a donné de quoi parler grâce à son lancement sur Xbox Game Pass, un service disponible depuis quelques jours.

N’oubliez pas que dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives au contrôle, ainsi que notre critique écrite.

Restez ici à LEVEL UP.

La source