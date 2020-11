Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 26/11/2020 11:27 am

Selon un nouveau rapport de VGChartz, site d’analyse qui suit les informations de vente dans l’industrie du jeu vidéo, le Playstation 5 a réussi à vendre entre 2,1 et 2,5 millions d’unités depuis son lancement en Amérique du Nord, Mexique et d’autres pays du 12 novembre au 19 novembre, qui a été lancé en Royaume-Uni et Europe.

Le rapport explique qu’au cours du premier jour, entre 1,3 et 1,6 million d’unités ont été vendues en Amérique du Nord, Mexique, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande et Corée du Sud. Une semaine plus tard, le 19 novembre, le PS5 vendu entre 800 mille et 900 mille unités partout L’Europe  et le reste du monde, et on estime que L’Europe  pour son propre compte, elle représentait au moins 660 000 de ces unités.

En outre, le rapport garantit que la version standard avec un lecteur de disque était la plus populaire parmi les consommateurs. Au moins 75% des ventes de la PS5 sont attribuées à cette version, c’est-à-dire que seuls 25% des consommateurs ont choisi d’acheter la version numérique. Dû au fait que VGChartz Ce n’est pas une source officielle en tant que telle, il est préférable de prendre ces informations avec réserve jusqu’à ce que Sony décide de publier les chiffres officiels.

La source: VGChartz

