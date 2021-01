Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’adaptation de The Last of Us à la télévision a été annoncée début 2020, ce qui deviendrait une réalité grâce aux efforts de PlayStation Productions et d’autres entreprises impliquées et parmi les responsables se trouveraient 2 créatifs de la célèbre série Tchernobyl; cependant, des changements ont été apportés aux plans et les rapports indiquent que le réalisateur sera un autre créateur reconnu.

Les détails officiels sur la série The Last of Us n’ont pas été abondants ces derniers mois. Ce projet devait être dirigé par le duo derrière Tchernobyl de Craig Mazin (scénariste) et Johan Renck (réalisateur), mais un nouveau rapport de The Hollywood Reporter révèle que Renck, qui était à l’origine chargé de diriger le pilote, ne l’a finalement pas fait. participera en raison d’un «conflit d’agenda».

C’était sans aucun doute une mauvaise nouvelle pour le projet, mais heureusement un nouveau réalisateur pour la série a déjà été trouvé. Selon les informations, le nouveau créateur qui dirigera le pilote de l’adaptation sera le cinéaste Kantemir Bagalov.

Kantemir Bagalov a réalisé d’importantes productions cinématographiques

Ce réalisateur russe a produit des œuvres acclamées par la critique, dont les drames Closeness (2017) et Beanpole (2019). Le premier film a fait ses débuts au Festival de Cannes en 2017 et y a remporté le FIPRESCI. Beanpole a eu un destin similaire, car après ses débuts au même festival, il a remporté à Bagalov le prix FIPRESCI dans l’édition 2019, en plus de ce film étant sélectionné comme le meilleur film international par la Russie pour les Oscars 2020.

L’adaptation The Last of Us est un projet commun avec Sony Pictures Television et sera produit par PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint et Naughty Dog. Carolyn Strauss, les responsables de PlayStation Productions Asad Qizilbash et Carter Swan, ainsi que les coprésidents Evan Wells et Neil Druckmann seront les producteurs exécutifs.

Que pensez-vous du changement d’administrateur? Avez-vous vu des productions de Kantemir Bagalov? Dites le nous dans les commentaires.

La série Last of Us n’a pas encore de date de sortie ni de fenêtre et la date de début de l’enregistrement n’est pas connue, mais HBO lui a déjà donné le feu vert, donc cela deviendra une réalité et sera l’un des projets qui aideront PlayStation pour étendre ses propriétés. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à The Last of Us en visitant cette page.

