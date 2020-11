Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

On ne peut nier que la tendance à l’avenir est au fonctionnement des plates-formes de manière standardisée, c’est-à-dire avec des limites minimales et où la compatibilité des applications et des logiciels est courante et en faveur de l’expérience utilisateur. Bien que la scène PC ait pu amener l’environnement Android sur cette plate-forme, cela ne se produit pas officiellement, cependant, Microsoft pourrait faire un pas important dans cette direction.

Selon les informations de Windows Central, Microsoft travaille sur une solution logicielle pour apporter des applications Android à Windows 10, offrant un environnement dans lequel les développeurs n’auraient aucune difficulté à placer leurs applications sur le système d’exploitation car ils n’auraient qu’à les télécharger comme MSIX. En ce sens, le rapport indique que Microsoft a repris des éléments de son précédent projet, Astoria, pour façonner Project Latte, une initiative qui, cette fois, aurait plus de chances de devenir réalité.

Image: Windows Central

Selon les informations, Project Latte serait l’étape définitive pour qu’un environnement de type Android fonctionne sous Windows 10 sans la médiation d’un logiciel reliant le smartphone à un PC. Il est à noter que jusqu’à présent, on ne sait pas ce qu’il adviendra de ces éléments d’Android, car ils sont protégés par Google et la même société a clairement indiqué qu’elle ne permettra pas leur installation sur des appareils ou des plates-formes indépendants de sa volonté.

Enfin, le site a noté que Project Latte pourrait être publié dans le cadre de la mise à jour Windows 10 automne 2021.

